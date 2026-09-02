Ποιες επιχειρήσεις τροφίμων κάνουν μπίζνες στην Ιαπωνία

Ποιες εμβληματικές εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων δραστηριοποιούνται στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου και τα προϊόντα τους φιγουράρουν στα ράφια μεγάλων retailers της Ιαπωνίας.

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος μέχρι να ανοίξουν οι πύλες της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που θα διαρκέσει από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Τιμώμενη Χώρα εφέτος θα είναι η Ιαπωνία, μια παγκόσμια υπερδύναμη, όπου η παράδοση συμβαδίζει με την τεχνολογία. Γνωστή και ως Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου και αποτελεί μια ανεπτυγμένη χώρα με πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο.

Η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας συντελέστηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που έκανε πολλούς στη σύγχρονη ιστορία να μιλούν για το «ιαπωνικό θαύμα». Ένα θαύμα που σπεύδει να αξιοποιήσει όλο και περισσότερο και το ελληνικό επιχειρείν, καθώς τα τελευταία χρόνια, το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ιαπωνίας παρουσιάζει σημαντική πρόοδο. Στο πλαίσιο, άλλωστε, της εφετινής ΔΕΘ, δημιουργείται μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία για περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνο-ιαπωνικών οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων.

Τι εξάγει η Ελλάδα στην Ιαπωνία

Τα σκήπτρα των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ιαπωνία κρατούν τα καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού, με μερίδιο 81,7% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Στη δεύτερη θέση φιγουράρουν τα παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων με ποσοστό 3,3%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η κατηγορία «αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο», με ποσοστό 2,1%.

Ακολουθούν στην τέταρτη θέση των ελληνικών εξαγωγών «οι μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου» με ποσοστό 1,7%, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν τα φαρμακευτικά προϊόντα με ποσοστό 1,4%. Ο δρόμος για τις ελληνο-ιαπωνικές σχέσεις μπορεί να μην είναι εύκολος, χτίζεται ωστόσο με σταθερά βήματα, οργανωμένο σχέδιο και συνέπεια.

Τα τελευταία έτη, η μια μετά την άλλη ιστορικές εταιρείες της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων και ποτών ανοίγουν «φτερά» για την ιαπωνική αγορά, επιχειρώντας να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας και διεκδικώντας μια θέση σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου. Ενισχύοντας τη διεθνή τους παρουσία, μέσω της στρατηγικής διείσδυσή τους σε μια αγορά με ισχυρές προοπτικές όπως η Ιαπωνία, οι ελληνικές εταιρείες τροφίμων και ποτών επιχειρούν άνοιγμα σε νέα καταναλωτικά κοινά που παρουσιάζουν μεγάλη δυναμική και έντονη διαφοροποίηση.

Το στοίχημα, άλλωστε, της εξωστρέφειας είναι από τα μεγαλύτερα που πρέπει να κερδηθεί για την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων και ποτών, προκειμένου να μην χαθεί η «κούρσα» της ανάπτυξης.

Οι εταιρείες που έχουν ανοίξει τα φτερά τους για τη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου

Green Beverages

Μέσα στο 2026 και τέσσερα χρόνια μετά τη συγχώνευση της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και της Green Cola Hellas, ο όμιλος Green Beverages ανακοίνωσε την είσοδό του στην αγορά της Ιαπωνίας μέσω στρατηγικής συνεργασίας με την Asahi Soft Drinks. Σε συνέντευξή του στο insider.gr, ο CEO της Green Beverages Group, Γιώργος Βενιέρης, αποκαλύπτει γιατί η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου είναι για τον όμιλο μια πολύ συνειδητή στρατηγική επιλογή. «Είναι μία από τις πιο απαιτητικές αγορές καταναλωτικών προϊόντων διεθνώς, με πολύ υψηλά πρότυπα ποιότητας, έντονη κουλτούρα καινοτομίας και καταναλωτές που αξιολογούν με μεγάλη προσοχή τα συστατικά, τη διαφοροποίηση και την αξιοπιστία ενός brand. Αυτό ακριβώς το περιβάλλον θεωρήσαμε ότι μπορεί να αναδείξει τη δυναμική της Green Cola. Η πρόταση του brand, cola χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμη και με συστατικά φυτικής προέλευσης, βρίσκεται σε πλήρη σύνδεση με τις τάσεις που διαμορφώνουν σήμερα την παγκόσμια αγορά αναψυκτικών. Η Ιαπωνία είναι από τις αγορές που συχνά προηγούνται αυτών των τάσεων, άρα για εμάς λειτουργεί και ως ένα διεθνές σημείο αναφοράς», εξηγεί ο κ. Βενιέρης.

«Η συνεργασία με την Asahi Soft Drinks είναι αποτέλεσμα μιας ώριμης διαδικασίας αξιολόγησης και προετοιμασίας. Η Asahi δοκίμασε το concept, αναγνώρισε την αποδοχή του από τον Ιάπωνα καταναλωτή και αποφάσισε να επενδύσει στην ανάπτυξη της Green Cola. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους ομίλους ποτών στην Ιαπωνία, με βαθιά γνώση της αγοράς, ισχυρό δίκτυο διανομής και δυνατότητα να υποστηρίξει το brand σε βάθος χρόνου. Για εμάς, η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί αναγνώριση ότι ένα ελληνικό brand μπορεί να σταθεί σε μία από τις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου, με σύγχρονη πρόταση, ισχυρή ταυτότητα και διεθνή προοπτική. Η φράση “Born in Greece. Bottled in Japan” που φέρουν οι φιάλες στην ιαπωνική αγορά αποτυπώνει ακριβώς αυτό το μοντέλο, ελληνική προέλευση, τοπική παραγωγή και διεθνή ανάπτυξη μέσα από ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες», τονίζει ο κ. Βενιέρης και προσθέτει: «Οι προσδοκίες μας είναι μακροπρόθεσμες. Θέλουμε η Green Cola να χτιστεί στην Ιαπωνία με συνέπεια, σωστό positioning και πραγματική σχέση με τον καταναλωτή. Αντιμετωπίζουμε την είσοδο της Green Cola σε μια τέτοια αγορά ως στρατηγικό βήμα που μπορεί να ενισχύσει συνολικά το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου Green Beverages στην Ασία και να επιβεβαιώσει ότι τα ελληνικά brands μπορούν να διεκδικήσουν θέση στις αγορές που διαμορφώνουν τις τάσεις του μέλλοντος».

Η είσοδος της Green Cola στην ιαπωνική αγορά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για ένα ελληνικό brand που κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να αποκτήσει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και να εξελιχθεί σε μία σύγχρονη πρόταση στην παγκόσμια αγορά αναψυκτικών. Όραμα της Green Beverages είναι να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο ελληνικό όμιλο better-for-you ποτών, με ισχυρή παραγωγική βάση στην Ελλάδα, ουσιαστικό διεθνές αποτύπωμα και brands που μπορούν να σταθούν με αξιώσεις σε απαιτητικές αγορές του εξωτερικού.

Οι προτεραιότητες του ομίλου για τα επόμενα χρόνια είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής αγοράς, η πλήρης αξιοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου συνολικού ύψους άνω των 40 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, η ανάπτυξη στρατηγικών διεθνών συνεργασιών, η διεύρυνση του portfolio σε σύγχρονες κατηγορίες ποτών, καθώς και η ακόμη βαθύτερη ενσωμάτωση υπεύθυνων πρακτικών στον τρόπο που λειτουργεί η Green Beverages.

Κεντρικός άξονας του επενδυτικού πλάνου άνω των 40 εκατ. ευρώ που ήταν η ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικής βάσης του ομίλου. Στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων εγκαταστάθηκε η ταχύτερη γραμμή παραγωγής φυσικού μεταλλικού νερού στην Ευρώπη με τεχνολογία combi, δυναμικότητας 81.000 φιαλών την ώρα. Παράλληλα, στη Ζήρεια Κορινθίας δρομολογήθηκε η εγκατάσταση δύο νέων γραμμών παραγωγής, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμικότητα και την ευελιξία της μονάδας. Σημαντικό μέρος του επενδυτικού πλάνου αφορούσε και στη διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων του ομίλου σε νέες συσκευασίες και formats.

Παράλληλα, επενδύσεις έγιναν και στην ενεργειακή μετάβαση και τη βιωσιμότητα της παραγωγής. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας, με την εγκατάσταση νέου ERP συστήματος και την αναβάθμιση παραγωγικών και αποθηκευτικών υποδομών. Αυτές οι επενδύσεις ενισχύουν τον έλεγχο κόστους, την επιχειρησιακή ευελιξία και τη συνολική αποδοτικότητα του ομίλου.

Σήμερα, ο όμιλος Green Beverages λειτουργεί ως η διεθνής πλατφόρμα ανάπτυξης, επενδύσεων και εξωστρέφειας των ελληνικών brands, ενώ η ΧΗΤΟΣ παραμένει ο παραγωγικός και εμπορικός πυρήνας στην ελληνική αγορά. Το 2025 ο κύκλος εργασιών του ομίλου Green Beverages διαμορφώθηκε στα 118 εκατ. ευρώ, ενώ η ΧΗΤΟΣ κατέγραψε κύκλο εργασιών περίπου 113 εκατ. ευρώ και ιστορικό υψηλό λειτουργικής κερδοφορίας, με EBITDA άνω των 10 εκατ. ευρώ.

ΜΑΚΒΕΛ

Στο τρίπτυχο «εξωστρέφεια, καινοτομία και βιωσιμότητα» στηρίζεται η αναπτυξιακή στρατηγική της ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC, μιας από τις σημαντικότερες βιομηχανίες τροφίμων της χώρας με ιστορία σχεδόν 90 ετών.

Η ιστορική εταιρεία από το Κιλκίς, που φέρει τον τίτλο του μεγαλύτερου παραγωγού και εξαγωγέα ζυμαρικών στην Ελλάδα, κατέχει περίπου το 3% των εισαγωγών ζυμαρικών της ιαπωνικής αγοράς. Μιας από τις πιο δυναμικές αλλά και δύσκολες αγορές του κόσμου. «Αν πας στην Ιαπωνία, τα έχεις δει όλα», δήλωνε τον περασμένο Μάιο στους εκπροσώπους του Τύπου κατά τη διάρκεια ειδικής δημοσιογραφικής αποστολής στο Κιλκίς ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Οδυσσέας Παπαδόπουλος.

Η εξωστρέφεια άλλωστε αποτελεί διαχρονικά τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας. Η EURIMAC παράγει σήμερα το 50% των ελληνικών ζυμαρικών που εξάγονται, δραστηριοποιείται σε 60 χώρες και αντλεί περίπου το 55% των πωλήσεών της από τις διεθνείς αγορές. Η εταιρεία υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων ύψους έως 26 εκατ. ευρώ, με στόχο την καθοριστική ενίσχυση της παραγωγικής της δυνατότητας, της τεχνολογικής της υποδομής, καθώς και της διεθνούς ανταγωνιστικότητά της. Το επενδυτικό πρόγραμμα ξεκίνησε το 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026.

Το, δε, 2025, αποτέλεσε για την EURIMAC μία χρονιά στρατηγικής προετοιμασίας για τα επόμενα στάδια ανάπτυξής της. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 66,83 εκατ. ευρώ, έναντι 72,56 εκατ. ευρώ το 2024. Τα EBITDA ανήλθαν σε 12,56 εκατ. ευρώ από 13,81 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 10,18 εκατ. ευρώ έναντι 11,79 εκατ. ευρώ το 2024. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε στα 8,63 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 10,70 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Στην ελληνική αγορά η EURIMAC κατέχει σήμερα μερίδιο περίπου 30%, τόσο μέσω προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας όσο και μέσω των δικών της brands, με κυρίαρχο το ΜΑΚΒΕΛ. Η εταιρεία υπήρξε από τις πρώτες που επένδυσαν σε προϊόντα ολικής άλεσης, σε ζυμαρικά με περισσότερα δημητριακά και σε λύσεις ταχείας προετοιμασίας, ακολουθώντας τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες. Ωστόσο, το σημαντικότερο ίσως βήμα στον τομέα της καινοτομίας ήρθε το 2024 με την κυκλοφορία της σειράς ζυμαρικών ΜΑΚΒΕΛ Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη.

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά πίσω στο μακρινό 1939, όταν ιδρύθηκε από τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Ήταν τότε που η ΜΑΚΒΕΛ έκανε τα πρώτα της βήματα στην ελληνική αγορά ζυμαρικών, σε μία εποχή εντελώς διαφορετική από τη σημερινή. Από τότε μέχρι σήμερα, η εταιρεία δεν ακολούθησε απλώς την εξέλιξη της αγοράς, αλλά συνέβαλε ενεργά στη διαμόρφωσή της.

Οι πρώτες εξαγωγικές κινήσεις πραγματοποιήθηκαν ήδη από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, γεγονός που αποδεικνύει ότι η εταιρεία αντιλήφθηκε νωρίς τη σημασία της διεθνούς παρουσίας. Καθοριστικό σημείο στην πορεία της επιχείρησης υπήρξε το 1996, όταν πραγματοποιήθηκε η συνεργασία με τον ιταλικό όμιλο EURICOM spa, οδηγώντας στη δημιουργία της EURIMAC. Η σύμπραξη αυτή αποτέλεσε κάτι πολύ περισσότερο από μία επιχειρηματική συμφωνία.

Ήταν η ένωση δύο διαφορετικών αλλά συμπληρωματικών κόσμων: της ελληνικής εμπειρίας στην παραγωγή ζυμαρικών και της ιταλικής τεχνογνωσίας στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και της βιομηχανικής επεξεργασίας. Πλέον η EURIMAC είναι μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες τροφίμων της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό.

Trikalinos

Στα πέρατα του κόσμου εξακολουθεί να ταξιδεύει το ξακουστό αυγοτάραχο της εταιρείας Τrikalinos από το Αιτωλικό, αποτελώντας έναν άξιο πρεσβευτή της ελληνικής γαστρονομίας διεθνώς, με την ιαπωνική αγορά να συγκαταλέγεται στο top 3 των εξαγωγικών του προορισμών. «Από πλευράς εξαγωγών η καλύτερη αγορά για εμάς είναι η Γαλλία, ενώ ακολουθούν Ταϊβάν και Ιαπωνία», δήλωνε πριν από μερικούς μήνες στους εκπροσώπους του Τύπου ο πρόεδρος της εταιρείας, Ζαφείρης Τρικαλινός.

Με μια μακρά επιχειρηματική διαδρομή που μετρά πλέον 170 χρόνια, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο ελληνικό brand με έντονη διεθνή δραστηριότητα, πραγματοποιώντας εξαγωγές σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Η παρουσία της εκτείνεται σε αγορές της Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής και της Μέσης Ανατολής, με σταθερή συνεργασία με επιλεγμένα δίκτυα διανομής και κορυφαίους χώρους εστίασης, ενισχύοντας διαρκώς τη θέση της στο διεθνές γαστρονομικό τοπίο.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της Trikalinos αντιπροσωπεύει σήμερα το 40% του συνολικού της τζίρου, ενώ στόχος είναι το ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 50% μέσα στα επόμενα χρόνια. Παρά το γεγονός πως το αυγοτάραχο αποτελεί ένα premium προϊόν, αποκαλούμενο συχνά και ως «χαβιάρι» της Ελλάδας, η ζήτηση δεν έχει περιοριστεί εξαιτίας των διεθνών αναταράξεων και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Άλλωστε, ο έντονος εξαγωγικός του χαρακτήρας στηρίζει την πορεία των επιδόσεων του. Σύμφωνα με τον κ. Τρικαλινό, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025 διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 2 εκατ. ευρώ, μετρώντας αύξηση κατά 5,6% σε σχέση με το 2024.

Καθοριστικό, δε, ρόλο στη στρατηγική της Trikalinos έχει η επένδυση στην επιστημονική τεκμηρίωση της διατροφικής αξίας του αυγοτάραχου. Από το 2006, η εταιρεία συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα όπως το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Παστέρ, ενώ επόμενο μεγάλο βήμα είναι η συνεργασία με το Harvard για την υλοποίηση κλινικής μελέτης που θα διερευνήσει τη συμβολή του αυγοτάραχου στη μείωση του στρες, της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων.

Το αυγοτάραχο ή bottarga (Ιταλικά), poutargue (Γαλλικά), botarga (Ισπανικά), batarekh (Αραβικά), karasumi (Ιαπωνικά) είναι ένα προϊόν που παράγεται από την επεξεργασία των ώριμων γονάδων του ψαριού Kέφαλος, Mugil cephalus. Η επεξεργασία περιλαμβάνει την ξήρανση και την εμβάπτιση σε κερί των μορφοποιημένων γονάδων. Η διαδικασία αυτή είναι ήδη γνωστή από την εποχή των αρχαίων Αιγυπτίων και αποτελούσε σημαντικό στοιχείο στη διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων και στο Βυζάντιο.

Αφοί Χαΐτογλου

Η Ιαπωνία συγκαταλέγεται στους επόμενους εξαγωγικούς σταθμούς της Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ, μιας από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα και μεγαλύτερης βιομηχανία επεξεργασίας σουσαμιού στην Ευρώπη, γνωστής σε όλα τα νοικοκυριά για τον μακεδονικό χαλβά και το μακεδονικό ταχίνι.

Όπως εξηγούσε τον περασμένο Φεβρουάριο ο Marketing Director και μέλος του ΔΣ της Αφοί Χαΐτογλου, Λευτέρης Χαΐτογλου, επόμενοι σταθμοί της εταιρείας είναι αγορές πιο δυσπρόσιτες αλλά με καταναλωτές με μεγάλη οικονομική άνεση, όπως η Ιαπωνία, με προϊόντα όπως ταχίνι, παστέλι, αλλά και μαρμελάδα.

Η εξωστρέφεια αποτελεί άλλωστε ένα στοίχημα που έχει ήδη κερδηθεί για την εταιρεία, καθώς τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια καταγράφει ρεκόρ εξαγωγών, διατηρώντας τα ποσοστά τους άνω του 50% επί των συνολικών της πωλήσεων, έναντι 35-40% προ δεκαετίας. Ήδη για το 2025 οι εξαγωγές της εταιρείας αντιστοιχούν στο 52,7% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της, με τα προϊόντα της Αφοί Χαΐτογλου να φτάνουν σε 59 χώρες του πλανήτη.

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 103,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,5% έναντι του 2024, με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 11 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις της εταιρείας για την περίοδο 2024–2025 ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ, με έμφαση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, τον εκσυγχρονισμό, την αυτοματοποίηση και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ για το 2026 προβλέπονται επενδύσεις κάτω των 2 εκατ. ευρώ με την ίδια φιλοσοφία.

Η Αφοί Χαΐτογλου, παράγει περίπου 2.500 κωδικούς προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και φυσικά στη HORECA. Από αυτά ο leader είναι το ταχίνι που καταγράφει σταθερή αύξηση περίπου 3% στην ελληνική αγορά, καθώς έχει ενταχθεί πλέον στην καθημερινή διατροφή πολλών καταναλωτών. Εξίσου σταθερός παραμένει και ο χαλβάς, σε μια αγορά λιανικής αξίας 50 εκατ. ευρώ, με υψηλό βαθμό πιστότητας καταναλωτών, ενώ τη «μάχη» κερδίζουν οι ατομικές μερίδες.

Ένα ακόμα προϊόν που έχει μπει δυναμικά είναι το φυστικοβούτυρο που εμφανίζει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, αν και όχι διψήφιο, καθώς πρόκειται για λιγότερο ώριμη αγορά που δημιουργεί μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Η βιομηχανία τροφίμων Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1924 στη Θεσσαλονίκη, από την ομώνυμη προσφυγική οικογένεια και αρχικά είχε τη μορφή οικοτεχνίας στο κέντρο της πόλης.

Σήμερα και ενώ συμπληρώνει 102 χρόνια ζωής, παραμένει μια αμιγώς ελληνική, οικογενειακή επιχείρηση. Διατηρεί ακόμη ως έδρα της την περιοχή του Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη, καταλαμβάνει έκταση 170.000 τετραγωνικών μέτρων - εκ των οποίων 67.000 τετραγωνικά μέτρα είναι οι στεγασμένοι της χώροι - και παράγει παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα απόλυτα ενταγμένα στη μεσογειακή διατροφή.

Στις δύο υπερσύγχρονες μονάδες, της επεξεργασίας του σησαμιού και της παραγωγής χαλβά, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, για την επίτευξη σταθερής ποιότητας τελικού προϊόντος. Παράλληλα οι παραδοσιακοί μέθοδοι παραγωγής παραμένουν ενεργοί, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την διατήρηση του αυθεντικού χαρακτήρα των προϊόντων. Τέλος, τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου παρέχουν την δυνατότητα συνεχούς ελέγχου, τόσο των πρώτων υλών, όσο και των τελικών προϊόντων.

Ευβοϊκή Ζύμη

Η Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ, μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής φύλλου ζύμης, προϊόντων ζύμης και γλυκών, με εμπορική επωνυμία Ζύμη Ψαχνών, συμμετείχε στη FOODEX JAPAN 2026. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και ποτών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο το διάστημα από τις 10 έως τις 13 Μαρτίου, προσελκύοντας επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο.

Η παρουσία της εταιρείας στη διοργάνωση εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό της πλάνο για τη διαρκή ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας και την περαιτέρω διείσδυση σε αγορές με υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές, όπως η ιαπωνική αγορά, επιβεβαιώνοντας τον εξωστρεφή της προσανατολισμό. Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τα προϊόντα της Ευβοϊκής Ζύμης ήταν ιδιαίτερα έντονο, ενώ οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν δημιουργούν ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και την περαιτέρω διεύρυνση του διεθνούς αποτυπώματος της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το 2025 αποδείχθηκε έτος ορόσημο για την Ευβοϊκή Ζύμη, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταφορά της έδρας της από τα Ψαχνά Ευβοίας στο Σχηματάρι, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε η στρατηγική επένδυση του Halcyon Equity Partners στην εταιρεία. Ήταν τον Μάιο του 2025 όταν ανακοινώθηκε ότι το Halcyon Equity Partners προχώρησε σε απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην Ευβοϊκή Ζύμη, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του επενδυτικού οχήματος «Invest in the Best of Greece», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να στηρίζει δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

«Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, η Ευβοϊκή Ζύμη έχει καταρτίσει ένα επταετές πλάνο με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2031», δήλωνε πριν από περίπου έναν χρόνο στο insider.gr ο οικονομικός διευθυντής της Ευβοϊκή Ζύμη, Νίκος Κωνσταντάκης. Βασικοί, δε, στόχοι του επταετούς πλάνου είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς της εταιρείας, εντός και εκτός Ελλάδος, η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και η ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Η εταιρεία Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1984 στα Ψαχνά Ευβοίας με την επωνυμία «Ζυμαρικά Ψαχνών». Σήμερα η εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα στη Χαλκίδα και τη Σούδα Χανίων και αποθήκες στην Καρδίτσα, την Τρίπολη και τη Χαλκίδα, ενώ επενδύει διαρκώς στον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, στην άρτια εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της και στην απόλυτη διατήρηση της σταθερής υψηλής ποιότητας και μοναδικής σπιτικής γεύσης των προϊόντων της.

Η Ευβοϊκή Ζύμη δεν ήταν, ωστόσο, η μόνη ελληνική επιχείρηση που έδωσε το «παρών» στη FOODEX JAPAN 2026. Με στρατηγικά σχεδιασμένη παρουσία, η Ελλάδα είχε δυναμική παρουσία με συνολικά 16 επιχειρήσεις που ταξίδεψαν στο Τόκιο για να προβάλουν την υπεροχή των ελληνικών προϊόντων. Η Agrovim και η Eleology ανέδειξαν την παγκόσμια κλάση του ελληνικού ελαιολάδου, ενώ η Intercomm Foods και η Greek Nature Estate έφεραν στο προσκήνιο την αυθεντικότητα της ελληνικής ελιάς.

Την ίδια στιγμή, η Aegean Food Exports και η Agros Nectar παρουσίασαν επιλεγμένους γαστρονομικούς θησαυρούς που ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία της «καθαρής» διατροφής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε φέτος και στον κλάδο των γαλακτοκομικών, καθώς η παρουσία του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία σηματοδότησε τη δυναμική είσοδο και των ελληνικών γαλακτοκομικών στην Άπω Ανατολή. Η ελληνική βιομηχανία κονσερβοποιίας, ένας από τους πιο εξωστρεφείς κλάδους της χώρας, εκπροσωπήθηκε από τις εταιρείες Elbak και Kronos, ενώ η αποστολή συμπληρώθηκε από την Nuthill στον τομέα των ξηρών καρπών, την Kourikos και την Trofico με ένα ευρύ φάσμα τυποποιημένων τροφίμων, αλλά και την Pineios Brewery PC, η οποία εισάγει με αξιώσεις την ελληνική craft μπίρα στην ιαπωνική κουλτούρα.