Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Άνοδο στη θερμοκρασία αναμένεται ότι θα έχουμε σήμερα (2/9) λίγο πριν αλλάξει το σκηνικό του καιρού και επικρατήσουν βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Άνοδο στη θερμοκρασία αναμένεται σήμερα (2/9), λίγο πριν αλλάξει το σκηνικό του καιρού και επικρατήσουν βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, η αλλαγή αυτή θα έρθει από αύριο Πέμπτη (3/2), η οποία θα φέρει αστάθεια, ισχυρές καταιγίδες κατά τόπους και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει ακόμη πιο αισθητή την Παρασκευή.