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ΟΔΔΗΧ: Στο 2,62% η απόδοση από τη δημοπρασία ετήσιων εντόκων 400 εκατ. ευρώ

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ΟΔΔΗΧ: Στο 2,62% η απόδοση από τη δημοπρασία ετήσιων εντόκων 400 εκατ. ευρώ
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Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 919 εκατ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,3 φορές.

Στα επίπεδα του 2,62% διαμορφώθηκε η απόδοση της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως κατά την αντίστοιχη δημοπρασία του Ιουνίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,41%.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 919 εκατ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,3 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

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