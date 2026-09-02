ΟΔΔΗΧ: Στο 2,62% η απόδοση από τη δημοπρασία ετήσιων εντόκων 400 εκατ. ευρώ

Στα επίπεδα του 2,62% διαμορφώθηκε η απόδοση της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως κατά την αντίστοιχη δημοπρασία του Ιουνίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,41%.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 919 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,3 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.