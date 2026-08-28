Χαλκιαδάκης: Πωλήσεις 266 εκατ. ευρώ για το «δυνατό χαρτί» του Σκλαβενίτη

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της κρητικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ

Σε αύξηση πωλήσεων και υψηλή κερδοφορία προσβλέπει για το 2026 η κρητική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, σε συνέχεια των αντίστοιχων επιδόσεων το 2025.

Μάλιστα, η διοίκηση προσβλέπει σε θετικά αποτελέσματα, παρ' όλο που, όπως επισημαίνει, η αύξηση του κόστους ήταν και θα παραμείνει σημαντική. Για αυτό το λόγο, υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα με σκοπό τη μείωση της επίπτωσης της αύξησης του κόστους στα αποτελέσματά της.

Να σημειωθεί εδώ ότι από το 2015 το 60% της αλυσίδας Χαλκιαδάκης έχει «περάσει» στον όμιλο Σκλαβενίτης, ενώ όπως επιβεβαιώνει η αναπτυξιακή πορεία της κρητικής αλυσίδας, η… κάθοδος της Σκλαβενίτης στην Κρήτη είναι ένα στοίχημα που έχει από καιρό κερδηθεί.

Στα 266,23 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Χαλκιαδάκης που καταχωρήθηκαν πριν από μερικά 24ωρα στο ΓΕΜΗ, το 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 266,23 εκατ. ευρώ, από 239,80 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 73,31 εκατ. ευρώ έναντι 66,58 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 24,61 εκατ. ευρώ, έναντι 23,22 εκατ. ευρώ το 2024, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 16,84 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν στα επίπεδα των 12,90 εκατ. ευρώ από 12,8 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024.

Όπως αναφέρει στην οικονομική έκθεση η διοίκηση της κρητικής αλυσίδας, με πρόεδρο και CEO τον Μηνά Χαλκιαδάκη και αντιπρόεδρο τη Μαρία Σκλαβενίτου «τα χρηματικά της διαθέσιμα είναι επαρκή και αναμένεται κατά το προσεχές χρονικό διάστημα να εξυπηρετήσει ομαλά τις λειτουργικές της υποχρεώσεις». Ο δε αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανερχόταν σε 1.883 εργαζομένους. Αντίστοιχα ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024 ανερχόταν σε 1.796 εργαζομένους.

Διανομή μερισμάτων

Στη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 η εταιρεία διένειμε μέρισμα ποσού 12.000.000,00 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2024. Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 12.000.000,00 ευρώ και αμοιβών μελών ΔΣ ποσού 842.048,43 ευρώ από το σωρευμένο υπόλοιπο κερδών εις νέο.

Προκλήσεις και αβεβαιότητες

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εταιρείας, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, «οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν με την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που μπορεί να έχει επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και μεταφορών.

Η εξέλιξη αυτή έχει αυξήσει δραστικά τη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα παγκοσμίως, αλλά ιδιαίτερα στις γειτονικές χώρες, προκαλώντας διαταραχές στο θαλάσσιο εμπόριο μέσω σημαντικών θαλάσσιων οδών της Μέσης Ανατολής, ιδίως όσον αφορά τα ενεργειακά αγαθά και ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική μεταβλητότητα. Η διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση και αξιολογεί τυχόν πιθανές επιπτώσεις στην ενέργεια και στα έξοδα μεταφορών, καθώς και σε ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων».