ΔΕΘ: Ανακοινώνεται η επαναφορά της «13ης σύνταξης» - Σενάριο και για «δώρο» στο Δημόσιο

Το μόνιμο επίδομα των 300 ευρώ που θα δοθεί τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους πρόκειται να μετονομαστεί σε «13η σύνταξη» και να ανέλθει είτε στα 400 ευρώ, είτε στα 446,87 ευρώ, στα επίπεδα δηλαδή της εθνικής σύνταξης. «Παράθυρο» για παρόμοιο μοντέλο στο Δημόσιο.

Τον οδικό χάρτη της σταδιακής επαναφοράς της «13ης σύνταξης» σε όλους τους συνταξιούχους θα ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ουσιαστικά το μόνιμο επίδομα των 300 ευρώ που θα δοθεί τον Νοέμβριο πρόκειται να μετονομαστεί σε «13η σύνταξη» και να ανέλθει είτε στα 400 ευρώ (αύξηση 100 ευρώ), είτε στα 446,87 ευρώ, στα επίπεδα δηλαδή της εθνικής σύνταξης, από φέτος και σε δόσεις έως το 2030. Κάθε χρόνο το επίδομα αυτό θα αυξάνεται (με τις ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων), ενώ θα αυξηθεί και η περίμετρος των δικαιούχων που σήμερα περιλαμβάνει περίπου 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Το σενάριο αλλαγής των ηλικιακών κριτηρίων συζητείται να ισχύσει από φέτος, ώστε να πάρουν την ενίσχυση και οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που τώρα αποκλείονται (πλην όσων λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας).

Έτσι η φετινή «13η σύνταξη» θα καλύψει ολόκληρο το ποσό που λαμβάνουν σχεδόν οι μισοί συνταξιούχοι όπως:

650.000 - 700.000 αγρότες του πρ. ΟΓΑ (οι παλαιότεροι λαμβάνουν περί τα 420 ευρώ, οι νεότεροι κινούνται ελαφρώς υψηλότερα),

του πρ. ΟΓΑ (οι παλαιότεροι λαμβάνουν περί τα 420 ευρώ, οι νεότεροι κινούνται ελαφρώς υψηλότερα), 24.123 ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τη σύνταξη Κοινωνικής Αλληλεγγύης (418,95 ευρώ),

που λαμβάνουν τη σύνταξη Κοινωνικής Αλληλεγγύης (418,95 ευρώ), συνταξιούχοι λόγω θανάτου (χήρειας) που εισπράττουν χαμηλά ποσά ανάλογα με την σύνταξη του θανόντος,

που εισπράττουν χαμηλά ποσά ανάλογα με την σύνταξη του θανόντος, συνταξιούχοι με χαμηλές συντάξιμες αποδοχές και μικρό ασφαλιστικό χρόνο , των οποίων η ανταποδοτική σύνταξη είναι ελάχιστη

, των οποίων η ανταποδοτική σύνταξη είναι ελάχιστη όσοι «βγήκαν» με μειωμένη σύνταξη γήρατος και υπέστησαν μείωση της εθνικής σύνταξης κατά 6% για κάθε έτος που λείπει από το όριο πλήρους συνταξιοδότησης.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είχε βάλει στη δημοσιονομική «ζυγαριά» τη χορήγηση μιας πλήρους επιπλέον σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους, σενάριο που συνεπάγεται κόστος περίπου 2,5 δισ. ευρώ ετησίως, το οποίο θεωρείται αποτρεπτικό στην παρούσα συγκυρία. Έτσι, η παρέμβαση που κέρδισε έδαφος είχε να κάνει με την αύξηση του επιδόματος του Νοεμβρίου προς τους συνταξιούχους και τη διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται πως δέσμευση επαναφοράς της «13ης σύνταξης» σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης, είχε αναλάβει το ΠΑΣΟΚ. Τον πρώτο χρόνο μάλιστα το κόστος του μέτρου είχε υπολογιστεί σε 420 εκατ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση ήταν 840 εκατ. ευρώ.

Σενάριο για «δώρο» στο Δημόσιο

Στα μέτρα που εξετάζονται από το οικονομικό επιτελείο και μπορεί να συμπεριληφθούν στη λίστα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού περιλαμβάνεται και η επέκταση του μόνιμου επιδόματος των συνταξιούχων, στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027. Η παροχή θα είναι ανάλογη της «13ης σύνταξης», και θα αφορά ένα στάνταρ ποσό (400 έως 500 ευρώ) που θα καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους ως μισό «δώρο» αρχής γενομένης από το επόμενο έτος.

Το ποσό της ενίσχυσης θα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων και έως το 2030 το «δώρο» εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το ύψος του εισαγωγικού κλιμακίου στο Δημόσιο.

Ουσιαστικά πρόκειται για το μοντέλο των «δώρων» που ίσχυσε την περίοδο 2010 – 2011, όταν έγινε η αρχική περικοπή τους και περιορίστηκαν σε 500 + 500 ευρώ, για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, για να καταργηθούν στη συνέχεια, τελείως. Τώρα, ενδέχεται να επιστραφεί ένα μέρος από εκείνη την παροχή, με το υπόλοιπο αυτής να ανακοινώνεται ότι θα καταβληθεί πάλι σε δόσεις, με ορίζοντα το 2030.

Υπενθυμίζεται ότι το κόστος για να επανέλθουν πλήρως ο 13ος και ο 14ος μισθός στο Δημόσιο, υπολογίζεται στα 3 δισ. ευρώ, μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές. Αυτός είναι και ο λόγος που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απέκλεισε πρόσφατα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι το σχετικό δημοσιονομικό κόστος είναι πολύ υψηλό.

Στην περίπτωση πως εφαρμοστεί το σενάριο του «μισού δώρου» με σταδιακή αύξησή του, το κόστος της παρέμβασης θα προσεγγίσει κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του τα 600 εκατ. ευρώ.