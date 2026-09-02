Τσιόδρας σε Κομισιόν: «Ανάγκη θέσπισης πανευρωπαϊκής ηλικίας πρόσβασης στα social media»

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας τονίζει την ανάγκη οι εταιρίες να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να λαμβάνουν σοβαρά την ευθύνη τους.

Αυστηρά μέτρα για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για παιδιά και νέους, ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ενόψει και της Ομιλίας της Προέδρου της Κομισιόν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 και στο πλαίσιο των σχετικών Εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν σκοπεύει να θεσπίσει πανευρωπαϊκή ελάχιστη ηλικία πρόσβασης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ποιο τρόπο θα διασφαλίσει ότι η ηλικία των ανηλίκων θα επαληθεύεται με αξιόπιστο τρόπο και πως θα αντιμετωπίσει τις λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προκαλούν τον εθισμό των νέων.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας τονίζει την ανάγκη οι εταιρίες να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να λαμβάνουν σοβαρά την ευθύνη τους να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς για παιδιά και νέους και χωρίς το βάρος αυτό να «πέφτει» δυσανάλογα στους γονείς, δεδομένου και του πρόσφατου συμβιβασμού της Meta με 29 αμερικανικές πολιτείες για τη διευθέτηση δικαστικής υπόθεσης με αντικείμενο την ασφάλεια των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βάσει του συμβιβασμού αυτού, η εταιρία υποχρεώνεται να καταβάλει έως και 16,68 δισ. δολάρια και να εφαρμόσει συγκεκριμένους κανόνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών στην ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων.

O Δημήτρης Τσιόδρας καταλήγει υπενθυμίζοντας ότι «ο συμβιβασμός αυτός ακολούθησε λίγες εβδομάδες μετά την προκαταρκτική διαπίστωση της Κομισιόν ότι ο εθιστικός σχεδιασμός των υπηρεσιών της εταιρίας αποτελεί παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών».

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο μέσω θέσπισης πανευρωπαϊκής ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο πρόσφατος συμβιβασμός της Meta με 29 αμερικανικές πολιτείες για τη διευθέτηση δικαστικής υπόθεσης με αντικείμενο την ασφάλεια των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποχρεώνει την εταιρία να καταβάλει έως και 16,68 δισ. δολάρια και να εφαρμόσει συγκεκριμένους κανόνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών στην ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων.

O συμβιβασμός αυτός ακολούθησε λίγες εβδομάδες μετά την προκαταρκτική διαπίστωση της Κομισιόν ότι ο εθιστικός σχεδιασμός των υπηρεσιών της εταιρίας αποτελεί παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Ενόψει και της επικείμενης Ομιλίας για την κατάσταση της ΕΕ 2026, ερωτάται η Κομισιόν:

1. Προτίθεται να παρουσιάσει αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης πανευρωπαϊκής ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνέχεια και σχετικής Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

2. Πώς θα διασφαλίσει ότι η ηλικία των ανηλίκων θα επαληθεύεται με αξιόπιστο τρόπο και με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει τις λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προκαλούν τον εθισμό των νέων;

3. Πώς θα υποχρεώσει τις εταιρίες να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να λαμβάνουν σοβαρά την ευθύνη τους να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς για παιδιά και νέους και χωρίς το βάρος να «πέφτει» δυσανάλογα στους γονείς;