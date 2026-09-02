Σούπερ deal 3,2 δισ. δολ. στο online gaming - Η Lottomatica εξαγοράζει την Cirsa

Μετά την είδηση, η μετοχή της Lottomatica υποχωρεί σχεδόν 10%, ενώ της Cirsa Enterprises σημειώνει άλμα άνω του 18%.

Η ιταλική εταιρεία στοιχηματισμού Lottomatica συμφώνησε να απορροφήσει την ισπανική Cirsa, σε μια συμφωνία ύψους 3,2 δισ. δολ. για τη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τυχερών παιχνιδιών και αθλητικών στοιχημάτων στον κόσμο, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες.

Το αμερικανικό fund Blackstone, που είναι επί του παρόντος ο κύριος μέτοχος της Cirsa μέσω της LHMC Midco, θα γίνει ο μεγαλύτερος επενδυτής στον κοινό όμιλο, κατέχοντας περίπου το 24% της διευρυμένης εταιρείας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, οι μέτοχοι της Cirsa θα λάβουν 0,668 νεοεκδοθείσες μετοχές της Lottomatica για κάθε μετοχή της Cirsa. Οι μέτοχοι της Lottomatica θα κατέχουν περίπου το 67,5% της συνδυασμένης εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Cirsa θα κατέχουν περίπου το 32,5%.

Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Lottomatica στα 24,77 ευρώ την 1η Σεπτεμβρίου, η συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής συνεπάγεται αποτίμηση περίπου 16,55 ευρώ/μετοχή της Cirsa, ποσό premium περίπου 21% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Cirsa την Τρίτη, με την αποτίμηση της ισπανικής εταιρείας τυχερών παιχνιδιών να ανέρχεται στα 2,8 δισ. ευρώ (3,2 δισ. δολάρια) περίπου.

Μετά την είδηση, η μετοχή της Lottomatica υποχωρεί σχεδόν 10%, ενώ της Cirsa Enterprises σημειώνει άλμα άνω του 18%.

«Η συναλλαγή φαίνεται στρατηγικά ελκυστική: Η Lottomatica χρησιμοποιεί τα ίδια κεφάλαιά της για να αποκτήσει μια επιχείρηση χαμηλότερης αξίας... διατηρώντας παράλληλα το 67,5% της συνδυασμένης οντότητας», ανέφεραν οι αναλυτές της JPMorgan σε σημείωμά τους.

«Έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικά καλά αποτελέσματα στην Ιταλία - όπου είναι το νούμερο ένα σε μια ελκυστική, αναπτυσσόμενη αγορά - βλέπουμε την Ισπανία ως το λογικό επόμενο σκέλος ανάπτυξης» τονίζουν.