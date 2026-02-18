Πού ποντάρει για το 2026 μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα, γνωστή για τον μακεδονικό χαλβά και το μακεδονικό ταχίνι.

Σε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, μέσω ισχυροποίησης της θέσης της στην ελληνική αγορά και περαιτέρω εδραίωσης της παρουσίας της στις χώρες του εξωτερικού, προσβλέπει για το μέλλον η Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα και μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας σουσαμιού στην Ευρώπη, γνωστή σε όλα τα νοικοκυριά για τον μακεδονικό χαλβά και το μακεδονικό ταχίνι.

Η εξωστρέφεια αποτελεί ένα στοίχημα που έχει ήδη κερδηθεί για την εταιρεία, καθώς τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια καταγράφει ρεκόρ εξαγωγών, διατηρώντας τα ποσοστά τους άνω του 50% επί των συνολικών της πωλήσεων, έναντι 35-40% προ δεκαετίας.

Οι επόμενες αγορές – στόχοι

Ήδη για το 2025 οι εξαγωγές της εταιρείας αντιστοιχούν στο 52,7% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της, με τα προϊόντα της Αφοί Χαΐτογλου να φτάνουν σε 59 χώρες του πλανήτη, με πιο ισχυρές αγορές τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, την Πολωνία, τη Γερμανία αλλά και τη μακρινή Νότια Κορέα. Να τονιστεί δε ότι οι ΗΠΑ αποτελούν το 20% επί του συνολικού τζίρου της εταιρείας και ξεπερνούν 30% των εξαγωγών.

Επόμενοι σταθμοί της εταιρείας είναι αγορές πιο δυσπρόσιτες αλλά με καταναλωτές με μεγάλη οικονομική άνεση, όπως η Ιαπωνία και η Κορέα, με προϊόντα όπως ταχίνι, παστέλι, αλλά και μαρμελάδα.

Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής εκδήλωσης και ερωτηθείς για τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, ο Marketing Director και μέλος του ΔΣ της Αφοί Χαΐτογλου, Λευτέρης Χαΐτογλου, εξήγησε ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνει ορατή η επίδρασή τους. «Δεν βοηθάνε οι δασμοί αλλά δεν νομίζω ότι είναι καταστροφικό και για εμάς» τόνισε ο κ. Χαΐτογλου. Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι δασμοί στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 15% από τον Αύγουστο του 2025.

Τζίρος 103,5 εκατ. ευρώ

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, που διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο 2.500 κωδικών, ανήλθε στα 103,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,5% έναντι του 2024, με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 11 εκατ. ευρώ.

«Δεν μας ενδιαφέρει ο τζίρος για τον τζίρο. Μας ενδιαφέρουν τα ποιοτικά προϊόντα, οι σωστές αγορές και οι σωστές συνεργασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαΐτογλου.

Για το δε 2026, η εταιρεία διατηρεί χαμηλά τον πήχη αναγνωρίζοντας την οικονομική στενότητα των καταναλωτών που παρατηρείται σε πολλές χώρες, αλλά και την αβεβαιότητα που προκαλούν παράγοντες όπως οι δασμοί, οι μεταβολές στις διατροφικές συνήθειες και το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Άλλωστε, σε ένα περιβάλλον διεθνούς ακρίβειας και περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος, η Αφοί Χαΐτογλου επιλέγει σταθερά βήματα και συνεχή επανεξέταση προϊόντων και αγορών.

Πρώτες ύλες

Σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες, σύμφωνα πάντα με τον κ. Χαΐτογλου, η ζάχαρη πλέον εμφανίζει πτωτική τάση, με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να κάνουν λόγο για περαιτέρω αποκλιμάκωση, ενώ το σουσάμι παραμένει ιδιαίτερα σταθερό το τελευταίο διάστημα, με την εταιρεία να προμηθεύεται κυρίως από την Αιθιοπία και σε μικρές ποσότητες από την Ελλάδα.

Στον αντίποδα, η τιμή της σοκολάτας εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ η ενέργεια φέτος κινείται σε σχετικά σταθερό πλαίσιο.

Επενδύσεις και χαρτοφυλάκιο

Όπως ανέφερε ο κ. Χαΐτογλου, οι επενδύσεις της εταιρείας για την περίοδο 2024–2025 ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ, με έμφαση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, τον εκσυγχρονισμό, την αυτοματοποίηση και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ για το 2026 προβλέπονται επενδύσεις κάτω των 2 εκατ. ευρώ με την ίδια φιλοσοφία.

Η Αφοί Χαΐτογλου, παράγει περίπου 2.500 κωδικούς προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και φυσικά στη HORECA.

Από αυτά ο leader είναι το ταχίνι που καταγράφει σταθερή αύξηση περίπου 3% στην ελληνική αγορά, καθώς έχει ενταχθεί πλέον στην καθημερινή διατροφή πολλών καταναλωτών. Το προϊόν σήμα κατατεθέν της εταιρείας ενισχύεται πλέον με εκδόσεις με πρωτεΐνη και φυτικές ίνες που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά πρώτα δείγματα.

Εξίσου σταθερός παραμένει και ο χαλβάς, σε μια αγορά λιανικής αξίας 50 εκατ. ευρώ, με υψηλό βαθμό πιστότητας καταναλωτών, ενώ τη «μάχη» κερδίζουν οι ατομικές μερίδες.

Ένα ακόμα προϊόν που έχει μπει δυναμικά είναι το φυστικοβούτυρο που εμφανίζει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, αν και όχι διψήφιο, καθώς πρόκειται για λιγότερο ώριμη αγορά που δημιουργεί μεγαλύτερο ενθουσιασμό.

Οι νέοι κωδικοί κινούνται πολύ δυναμικά, με το φυστικοβούτυρο με καραμέλα να ξεπερνά συνεχώς τις προσδοκίες των στελεχών της εταιρείας.

Και μπορεί οι μαρμελάδες να μην είναι στη διατροφική κουλτούρα των Ελλήνων, ωστόσο όμως εκείνες της εταιρείας Αφοί Χαΐτογλου διατηρούν σταθερή πορεία στην Ελλάδα και καταγράφουν διψήφια άνοδο στις εξαγωγές, ιδίως σε ΗΠΑ και Καναδά, με βασικές γεύσεις ροδάκινο, φράουλα και βερίκοκο.

Με ιστορία από το 1924

Η βιομηχανία τροφίμων Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1924 στη Θεσσαλονίκη, από την ομώνυμη προσφυγική οικογένεια και αρχικά είχε τη μορφή οικοτεχνίας στο κέντρο της πόλης.

Το 1932 δημιουργείται μια σημαντική, για τα δεδομένα της εποχής, βιομηχανική εγκατάσταση στη οδό Δάμωνος, μεταξύ του παλαιού και του νέου σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, ενώ το 1962, με αξιοσημείωτη διορατικότητα, επιλέγεται η περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης ως τόπος μετεγκατάστασης της εταιρείας.

Το 1974, η εταιρεία αποκτά εξαγωγικό προσανατολισμό, με αιχμή του δόρατος τον Μακεδονικό Χαλβά, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά στις αγορές του εξωτερικού, ενώ το 1985 η επιχείρηση μετατρέπεται στη σημερινή ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία με την επωνυμία Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ που αποτελεί τη συνέχεια της Αφοί Χαΐτογλου Ο.Ε.

Το 1994 κι ενώ συμπληρώνονται 70 χρόνια από την ίδρυσή της, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία την καινούργια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής χαλβά, η οποία καλύπτει 12.000 τ.μ. ενώ το 1997, προωθεί στην αγορά ένα νέο προϊόν, τον χαλβά με επικάλυψη σοκολάτας.

Το 2002 τίθεται σε λειτουργία η μονάδα παραγωγής γκοφρέτας πουράκι κι ένα καινούργιο προϊόν ξεκινά την εξαγωγική αρχικά πορεία του με την επωνυμία TWISTIES, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων, ενώ το 2004 ξεκινά η λειτουργία της νέας μονάδας επεξεργασίας σησαμιού και η παραγωγή παρθένου σησαμελαίου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το 2007 ολοκληρώνεται η παραγωγική εγκατάσταση της νέας μονάδας επεξεργασίας σησαμιού και συσκευασίας ταχινιού.

Σήμερα κι ενώ συμπληρώνει 102 χρόνια ζωής, η Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ παραμένει μια αμιγώς ελληνική, οικογενειακή επιχείρηση. Διατηρεί ακόμη ως έδρα της την περιοχή του Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη, καταλαμβάνει έκταση 170.000 τετραγωνικών μέτρων - εκ των οποίων 67.000 τετραγωνικά μέτρα είναι οι στεγασμένοι της χώροι - και παράγει παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα απόλυτα ενταγμένα στη μεσογειακή διατροφή.

Στις δύο υπερσύγχρονες μονάδες, της επεξεργασίας του σησαμιού και της παραγωγής χαλβά, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, για την επίτευξη σταθερής ποιότητας τελικού προϊόντος. Παράλληλα οι παραδοσιακοί μέθοδοι παραγωγής παραμένουν ενεργοί, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την διατήρηση του αυθεντικού χαρακτήρα των προϊόντων. Τέλος, τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου παρέχουν την δυνατότητα συνεχούς ελέγχου, τόσο των πρώτων υλών, όσο και των τελικών προϊόντων.