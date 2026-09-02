Βαθαίνει το sell off των ομολόγων - Γιατί δεν μοιάζει με το «κόκκινο» 2022

Σε υψηλό από το 2011 το γερμανικό 10ετές. Ξεπέρασε το 3% μετά από 30 χρόνια ο ιαπωνικός τίτλος. Ράλι 18 ετών στη Βρετανία. Σχεδόν στο 5% οι ΗΠΑ.

Νέες διαστάσεις αποκτά το κύμα ρευστοποιήσεων των ομολόγων διεθνώς την Τετάρτη, επεκτείνοντας το πτωτικό σερί που έχει οδηγήσει το κόστος δανεισμού σε υψηλά δεκαετιών. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου «τσίμπησε» 4 μονάδες βάσης στο 3,375%, σε υψηλό από το 2011. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Ιαπωνίας διαμορφώθηκε στο 3,016%, αφού ξεπέρασε το 3% για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες την Τρίτη.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου παρέμεινε πάνω από το 4,8%, ένα επίπεδο που ξεπέρασε τελευταία φορά στις αρχές του 2025, ενώ το βρετανικό 10ετές διευρύνει το υψηλό του μετά το 2008 στο 5,25%. Οι επενδυτές έχουν αναστατωθεί από την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, ιδίως καθώς ένα νέο κύμα συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, ελέω της δημοσιονομικής επιδείνωσης και το υψηλό χρέος των μεγάλων οικονομιών από ΗΠΑ έως Ιαπωνία και Γαλλία.

Εντωμεταξύ, οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως φαίνεται να προετοιμάζονται για μια σειρά αυξήσεων επιτοκίων αυτόν τον μήνα, που είναι συνήθως άσχημα νέα για τα ομόλογα. Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, υιοθέτησε έναν επιθετικό τόνο στην ομιλία του στο Τζάκσον Χολ, ενώ η Τράπεζα της Ιαπωνίας φαίνεται έτοιμη να αυξήσει ενδεχομένως τα επιτόκια για να στηρίξει την πτώση του γεν. Παράλληλα, οι αγορές προεξοφλούν μια αύξηση επιτοκίων 0,25% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά τον πληθωρισμό στην ΕΕ.

Οι αγορές μετοχών έχουν επίσης εισέλθει σε φάση με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την αποφυγή κινδύνου, με τους κύριους δείκτες των ΗΠΑ να υποχωρούν για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις και τις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές επίσης στο κόκκινο. Η πτώση έρχεται μετά από ισχυρά κέρδη φέτος, με πολλές χρηματιστηριακές αγορές να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά καθώς ο ενθουσιασμός γύρω από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζεται, παρά το ασταθές γεωπολιτικό σκηνικό.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, το σκηνικό δεν συγκρίνεται με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ο πληθωρισμός ανάγκασε τις κεντρικές τράπεζες σε ισχυρή σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Η διαφορά είναι η κλίμακα: ενώ οι ομολογιακές αποδόσεις σκαρφαλώνουν σε πολυετή υψηλά στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, η κίνηση είναι μηδαμινή σε σχέση με το κλίμα στα τέλη του 2022.

Οι αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως έχουν αυξηθεί κατά 17 μονάδες σε 20 ημέρες, σε σύγκριση με 62 μονάδες βάσης το 2022, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Σε βάση από το peak, τα ομόλογα έχουν χάσει 4,2% φέτος - πολύ μακριά από την πτώση του 23% που παρατηρήθηκε το 2022. Ενώ το τρέχον sell off δεν δείχνει σχεδόν κανένα σημάδι υποχώρησης, η σχετικά μέτρια κίνηση των αποδόσεων μέχρι στιγμής προσφέρει κάποια καθησυχασμό στους έμπειρους παρατηρητές της αγοράς.

Η πτώση του 2022 είχε ωθήσει τα ομόλογα στην πρώτη bear market μετά από 20 χρόνια, καθώς οι κεντρικές τράπεζες, με επικεφαλής την Fed, ξεκίνησε την πιο συγχρονισμένη και ταχεία σύσφιξη της πολιτικής τους εδώ και μισό αιώνα, αντιμετωπίζοντας μια απότομη κλιμάκωση του πληθωρισμού που τροφοδοτήθηκε από την ανάκαμψη της ζήτησης μετά την πανδημία και επιδεινώθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ενώ ο πληθωρισμός είναι βασικός παράγοντας και αυτή τη φορά - δεδομένου του πολέμου στο Ιράν και του αντίκτυπού του στις τιμές της ενέργειας - άλλες δυνάμεις προσθέτουν στην πίεση στα ομόλογα. Οι κρατικές δαπάνες σε μεγάλες αγορές όπως η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και οι ΗΠΑ διατηρούν την έκδοση ομολόγων στα ύψη, ωθώντας τους επενδυτές να αναζητήσουν μεγαλύτερη αποζημίωση για να κατέχουν χρέος μεγαλύτερης διάρκειας.

Ταυτόχρονα, το τεράστιο ποσό κεφαλαίων που απαιτείται για τη χρηματοδότηση της άνθησης της ΑΙ εντείνει τον ανταγωνισμό για κεφάλαια και συμβάλλει στην αύξηση του κόστους δανεισμού. Ακόμα κι έτσι, οι απώλειες ήταν πιο συγκρατημένες εν μέρει επειδή οι αποδόσεις αυξάνονται από πολύ υψηλότερα επίπεδα, παρέχοντας στους επενδυτές ένα μεγαλύτερο εισοδηματικό μαξιλάρι έναντι της πτώσης των τιμών. Αντίθετα, οι αποδόσεις ήταν κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ενόψει του 2022.