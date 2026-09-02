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Η ζωή του Μάθιου Πέρι γίνεται ντοκιμαντέρ στο Netflix

Newsroom
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Η ζωή του Μάθιου Πέρι γίνεται ντοκιμαντέρ στο Netflix
Μάθιου Πέρι / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
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Τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, το Netflix ανακοίνωσε μία τριμερή σειρά ντοκιμαντέρ «The One About Matthew Perry», αφιερωμένη στη ζωή και την καριέρα του.

Ο Μάθιου Πέρι υπήρξε από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς με τη συμμετοχή του στη σειρά “Friends” και τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ να τον κάνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό. Τώρα, τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, το Netflix ανακοίνωσε μία τριμερή σειρά ντοκιμαντέρ «The One About Matthew Perry», αφιερωμένη στη ζωή και την καριέρα του.

Όπως έγινε γνωστό θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου.

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