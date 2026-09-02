Apple: Πόσα θα κερδίζουν ο νέος CEO Τζον Τέρνους και ο Τιμ Κουκ

Tα στοιχεία αποκάλυψε η εταιρεία σε έγγραφο που κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) την 1η Σεπτεμβρίου, πρώτη ημέρα της θητείας του Τέρνους.

Πακέτο αποδοχών ύψους περίπου 58 εκατ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027 θα λάβει ο Τζον Τέρνους που ανέλαβε τη θέση του CEO της Apple, ενώ ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ θα αμείβεται με περίπου 47 εκατ. δολάρια.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, τα στοιχεία αποκάλυψε η εταιρεία σε έγγραφο που κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) την 1η Σεπτεμβρίου, πρώτη ημέρα της θητείας του Τέρνους. Ο μισθός του νέου CEO αυξήθηκε στα 3 εκατ. δολάρια ετησίως ενώ επιπλέον προβλέπεται να λάβει ετήσια παροχή μετοχών ύψους 55 εκατ. δολαρίων το επόμενο έτος.

Ο Κουκ παραδίδει τα ηνία έπειτα από 15 έτη στο τιμόνι της Apple στη διάρκεια των οποίων η εταιρεία επεκτάθηκε σε νέα προϊόντα και αύξησε τα ετήσια έσοδά της σε σχεδόν μισό τρισ. δολάρια. Επιπλέον, υπό την ηγεσία του, η μετοχή της σημείωσε άνοδο άνω του 2.200%.

Για το οικονομικό έτος 2026 που ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο, ο Τέρνους θα λάβει μετοχές συνολικής αξίας περίπου 2,5 εκατ. δολαρίων. Το 75% του μετοχικού πακέτου του θα συνδέεται με την επίδοση της Apple σε σχέση με την απόδοση των υπόλοιπων εταιρειών του δείκτη S&P 500. Το υπόλοιπο 25% θα αποτελείται από μετοχικές μονάδες που κατοχυρώνονται βάσει χρόνου, ανά εξάμηνο.

Στο πλαίσιο του νέου του ρόλο ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος, ο ετήσιος μισθός του Κουκ μειώθηκε στα 2 εκατ. δολάρια από 3 εκατ. δολάρια, ενώ προβλέπεται πακέτο μετοχών αξίας 45 εκατ. δολαρίων για το 2027. Η αμοιβή του θα συνδέεται επίσης με την απόδοση της Apple, με το 50% του σχετικού πακέτου να βασίζεται στην επίδοση της εταιρείας σε σχέση με τον S&P 500.

Το συνολικό πακέτο αμοιβών του Κουκ το 2025 ως CEO ανήλθε σε 74,3 εκατ. δολάρια. Η αξία των νέων πακέτων μετοχών που θα λάβουν ο Τέρνους και ο Κουκ θα μεταβάλλεται ανάλογα με την τιμή της μετοχής της Apple. Ο Κουκ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στον νέο του ρόλο.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Apple δεν έχει δημοσιοποιήσει ποτέ τις αποδοχές του Τέρνους από την προηγούμενη θέση του ως ανώτερου αντιπροέδρου hardware Ωστόσο, στελέχη σε αυτό το επίπεδο διοίκησης συνήθως λαμβάνουν συνολικές ετήσιες αποδοχές περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, μισθού και μπόνους.

Τέλος, στο έγγραφο η Apple δεν ανέφερε πόσα ενδέχεται να λάβουν επιπλέον τα στελέχη σε μετρητά ως μπόνους. Ωστόσο, αυτά συνήθως υπολογίζονται σε ποσό περίπου διπλάσιο του βασικού μισθού.