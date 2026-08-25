Από μέρα σε μέρα αναμένεται η οικονομική πρόταση της Fairfax στη Vivartia για την Evergood. Αν υπάρξει συμφωνία, θα αλλάξουν οι ισορροπίες στην αγορά της εστίασης.

«Στο ύψος του τιμήματος και στα ψιλά γράμματα. Στα ψιλά γράμματα που κάνουν τη διαφορά. Εκεί κρίνονται οι συμφωνίες». Με αυτά τα λόγια περιγράφουν στο insider.gr πηγές με γνώση των διαδικασιών την πορεία των συζητήσεων μεταξύ της Vivartia και της Fairfax για ενδεχόμενη πώληση της Evergood σε θυγατρική της δεύτερης.

Η Evergood είναι ο βραχίονας εστίασης του ομίλου Vivartia και βρίσκεται πίσω από πολύ γνωστά εμπορικά σήματα όπως Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το insider.gr, οι συζητήσεις για ενδεχόμενη συμφωνία πώλησης της Evergood στη Recipe Unlimited, ήτοι τον καναδικό βραχίονα εστίασης της Fairfax του Πρεμ Γουάτσα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ο οικονομικός έλεγχος (due dilligence) έχει ολοκληρωθεί, με τη Vivartia να αναμένει από μέρα σε μέρα την κατάθεση επίσημης οικονομικής πρότασης από την πλευρά της Fairfax. Αν και η πλευρά του ομίλου Vivartia τηρεί απόλυτη σιγή ιχθύος, παράγοντες της αγοράς τοποθετούν την αποτίμηση του ομίλου Evergood πέριξ των 300 εκατ. ευρώ.

Κατά τις πληροφορίες, οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες για την πορεία υλοποίησης (ή μη) της συμφωνίας - μιας συμφωνίας που αναμένεται να αλλάξει άρδην τις ισορροπίες στην ελληνική αγορά της εστίασης και να ανοίξει ένα εντελώς νέο επιχειρηματικό κεφάλαιο για μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα brands του χώρου και δη τα Goody’s Burger House, Everest, La Pasteria κ.α.

Ποια είναι η Evergood

Η Evergood αποτελεί τον κλάδο εστίασης της Vivartia, με ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά. Υπενθυμίζεται εδώ ότι βασικός μέτοχος της Vivartia είναι το αμερικανικό fund CVC Capital Partners. Η επωνυμία Evergood αφορά σε συνδυασμό των αρχικών από τις λέξεις Everest και Goody’s. Στον όμιλο Evergood περιλαμβάνονται σήμερα τα εμπορικά σήματα Goody's Burger House, Everest, Flocafé Espresso Room, La Pasteria, καθώς και τα Jackaroo, Krispy by Jackaroo και La Jacka.

Η απόκτηση, δε, του 60% της Red Meat ΑΕ, της εταιρείας που αναπτύσσει το εμπορικό σήμα Jackaroo από τον όμιλο Evergood, πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2025, με το τίμημα να ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ.

Στη χρήση 2025, ο όμιλος Evergood εμφάνισε ενοποιημένο κύκλο εργασιών σχεδόν 300 εκατ. ευρώ και δη 299,63 εκατ. ευρώ, έναντι 264,97 εκατ. ευρώ το 2024, ήτοι αυξημένο κατά 13,1%. Οι συνολικές πωλήσεις του συστήματος -στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις του δικτύου franchise- ανήλθαν στα 375 εκατ. ευρώ, έναντι 341 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ήτοι αυξημένες κατά 10% περίπου. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,5%, στα 107,98 εκατ. ευρώ, από 98,58 εκατ. ευρώ, τα δημοσιευμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 7,2%, στα 40 εκατ. ευρώ, έναντι 37,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA, διαμορφώθηκαν σε 32,8 εκατ. ευρώ, από 29,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 10,4%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,36 εκατ. ευρώ, από 16,35 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,2%, ενώ τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 13,57 εκατ. ευρώ, έναντι 12,38 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,7%.

Μόνο η Jackaroo εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους σχεδόν 25 εκατ. ευρώ το 2025. Ειδικότερα, οι πωλήσεις της αλυσίδας street food ανήλθαν στα 24,8 εκατ. ευρώ, με τον όμιλο να επενδύει στη διεύρυνση του δικτύου, την ψηφιακή εξυπηρέτηση, καθώς και στη δημιουργία νέων concepts. Για τη, δε, εξαγορά, στις οικονομικές καταστάσεις της Evergood αναφέρεται ότι ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2025, με το συνολικό άμεσο και έμμεσο κόστος να ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, μετά την αφαίρεση ταμειακών διαθεσίμων ύψους 1,13 εκατ. ευρώ που αποκτήθηκαν μαζί με τη θυγατρική, η καθαρή ταμειακή εκροή διαμορφώθηκε σε 8,87 εκατ. ευρώ. Η εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Red Meat υπολογίστηκε σε 1,32 εκατ. ευρώ. Από τη συναλλαγή αναγνωρίστηκε υπεραξία 9,21 εκατ. ευρώ.

Με το εν λόγω deal, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για τη Jackaroo. Κατά την εξαγορά η εταιρεία μετρούσε πέντε καταστήματα, ενώ μετά την ενσωμάτωσή της στον όμιλο Evergood, προστέθηκαν νέα σημεία. Πλέον, η αλυσίδα Jackaroo διαθέτει καταστήματα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, ενώ πρόσφατα άνοιξε και το πρώτο κατάστημα στην Πάτρα. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν δύο νέα concepts. Το Krispy by Jackaroo και το La Jacka. Το Jackaroo ξεκίνησε το ταξίδι του στον χώρο της εστίασης πριν από μερικά χρόνια, ενώ πολύ γρήγορα έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό ως μια γνήσια αλυσίδα street food. Την εταιρεία ίδρυσε ο Μιχάλης Ματζουράνης.

Ποια είναι η Recipe Unlimited

Εφόσον υπάρξει συμφωνία, ο όμιλος Evergood θα βρεθεί υπό τη σκέπη της Recipe Unlimited Corporation, ήτοι τον καναδικό βραχίονα εστίασης της Fairfax. Σήμερα η Recipe Unlimited διαθέτει περισσότερα από 1.100 εστιατόρια και δεκάδες brands στο portfolio της, όπως Swiss Chalet, Harvey’s, St-Hubert, Montana’s, Kelseys, East Side Mario’s, New York Fries, The Pickle Barrel.

H εταιρεία ιδρύθηκε το μακρινό 1883 ως Canada Railway News Company, ενώ με την τωρινή της μορφή λειτουργεί από το 1961. Φέρει την επωνυμία Recipe Unlimited από τον Μάιο του 2018, ενώ η έδρα της βρίσκεται στο Οντάριο.

Το 2025 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 3,5 δισ. δολαρίων Καναδά και EBITDA 197 εκατ. δολαρίων Καναδά, απασχολώντας πάνω από 7.800 υπαλλήλους. Ο επενδυτικός όμιλος Fairfax του Ινδό-Καναδού επενδυτή Πρεμ Γουάτσα απέκτησε συμμετοχή στη Recipe Unlimited το 2022.