Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Νέα απάτη - «μαμούθ» 500.000 ευρώ στην Κρήτη

Το κοινό «μοτίβο» των δύο υποθέσεων έχει σημάνει συναγερμό και πλέον εξετάζεται εάν πίσω από τις δύο περιπτώσεις κρύβονται τα ίδια πρόσωπα.

Δεύτερη υπόθεση μέσα σε έξι ημέρες, με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να αλλάζουν χέρια μέσα σε λίγα λεπτά, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, αυτή τη φορά, περίπου 500.000 ευρώ που συνδέονται με μεγάλο Δήμο της Κρήτης φέρεται να διοχετεύθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων δικαιούχων, με τις κινήσεις των χρημάτων να παρουσιάζουν ομοιότητες με προηγούμενη απάτη ύψους περίπου 152.000 ευρώ. Το κοινό «μοτίβο» των δύο υποθέσεων έχει σημάνει συναγερμό και πλέον εξετάζεται εάν πίσω από τις δύο περιπτώσεις κρύβονται τα ίδια πρόσωπα.

Οι δύο υποθέσεις έχουν ένα ακόμη κοινό χαρακτηριστικό: Οι δράστες φέρονται να αξιοποίησαν ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα, προκειμένου να παραπλανήσουν τους πραγματικούς δικαιούχους και να αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία μεταφοράς των χρημάτων.

Η πρώτη περίπτωση

Στην πρώτη περίπτωση, περίπου 152.000 ευρώ μετακινήθηκαν μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών, οι οποίες έγιναν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύxτιες ώρες. Το ποσό είχε επιμεριστεί σε μικρότερες συναλλαγές, πρακτική που είναι γνωστή ως κατακερματισμός ή κατάτμηση και χαρακτηρίζεται ως «smurfing».

Τα χρήματα αρχικά κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Από εκεί, όμως, μεταφέρθηκαν σχεδόν αμέσως σε νέους λογαριασμούς, επίσης αγνώστων δικαιούχων, σε τραπεζικά ιδρύματα που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κινήθηκε άμεσα, επιχειρώντας να προλάβει τη διασπορά των χρημάτων και να εντοπίσει τη διαδρομή που είχαν ακολουθήσει. Οι δράστες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επιχειρούσαν παράλληλα να καλύψουν τα ψηφιακά τους ίχνη.

Υπό τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ενεργοποιήθηκε άμεσα η διαδικασία αναζήτησης και διασφάλισης των χρημάτων. Με τη συνεργασία αλλοδαπών υπηρεσιών εντοπίστηκε μέχρι σήμερα ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των περίπου 152.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται τόσο για την ανάκτηση μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος όσο και για την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Η δεύτερη περίπτωση

Πριν περάσουν έξι ημέρες, ωστόσο, εντοπίστηκε και δεύτερη υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 500.000 ευρώ που συνδέονται με μεγάλο Δήμο της Κρήτης μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε λίγο πριν από την εκπνοή του Αυγούστου.

Η χρονική σύμπτωση δεν είναι το μόνο στοιχείο που προβληματίζει. Ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να κινήθηκαν τα χρήματα παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με την πρώτη υπόθεση, γεγονός που οδηγεί τις αρμόδιες αρχές στην εξέταση όλων των πιθανών συνδέσεων.

Το ερώτημα που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο είναι εάν οι δύο υποθέσεις αποτελούν έργο των ίδιων δραστών ή εάν πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα που ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενημερωθεί σε ανώτατο επίπεδο, προκειμένου να διερευνηθούν τα κοινά στοιχεία και να ελεγχθεί εάν προκύπτουν ενδεχόμενες παραβάσεις του ποινικού νόμου.

Στη δεύτερη υπόθεση η Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση της διαδρομής των χρημάτων. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι λογαριασμοί στους οποίους κατέληξαν τα ποσά και να ανακτηθεί όσο μεγαλύτερο μέρος τους είναι εφικτό. Η προσπάθεια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως και η έρευνα για την πρώτη υπόθεση, όπου ήδη έχει επιτευχθεί η ανάκτηση σημαντικού μέρους των χρημάτων.

Ο φάκελος με όλα τα στοιχεία των ερευνών αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, προκειμένου να εξεταστεί ο ρόλος όλων των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τις συναλλαγές και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.