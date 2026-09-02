Γεραπετρίτης από Άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ: «Η ΕΕ αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου»

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την άφιξή του στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Όπως επεσήμανε ο κ. Γεραπετρίτης, στο Άτυπο Συμβούλιο θα συζητηθούν θέματα «τα οποία είναι ζέοντα και αφορούν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, τη Μέση Ανατολή, τις περιπτώσεις εκείνες που ο αναθεωρητισμός είναι εξαιρετικά οξύς». «Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου, υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», ανέφερε.

«Επιπλέον, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για θέματα, τα οποία άπτονται της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόσω θα διατηρήσει τον στρατηγικά αυτόνομο χαρακτήρα της, θα αναπτύξει το γεωπολιτικό και διπλωματικό της αποτύπωμα στον κόσμο, έτσι ώστε να έχει ουσιαστική συμβολή στην επίλυση των μεγάλων διαφορών και στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών», τόνισε.

Τέλος, πρόσθεσε, «θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα».

«Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλιτα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας» σημείωσε. «Η ΕΕ οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επανέλαβε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.