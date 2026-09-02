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Κερύνεια: Εντοπίστηκε το ναυάγιο του καταμαράν - Συνεχίζονται οι έρευνες

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Κερύνεια: Εντοπίστηκε το ναυάγιο του καταμαράν - Συνεχίζονται οι έρευνες
Φωτογραφία @associatedpress
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Ο Τουφάν Ερχούρμαν, πρόεδρος των Κατεχομένων, ανακοίνωσε ότι το βυθισμένο πλοίο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας.

Μετά από τρία εικοσιτετράωρα και με συνδρομή του πλοίου που έστειλε η Τουρκία, εντοπίστηκε το ναυάγιο του καταμαράν στην Κερύνεια, την στιγμή που οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο Τουφάν Ερχούρμαν, πρόεδρος των Κατεχομένων, ανακοίνωσε ότι το βυθισμένο πλοίο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας.

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tags:
Ναυάγιο
Κύπρος
Τουρκία
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