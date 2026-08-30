Τέλος εποχής για το ιστορικό πολυκατάστημα Notos

Οριστικά κλείνει τις πύλες τους στις 31 Αυγούστου το εμβληματικό πολυκατάστημα στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου μετά από έναν και πλέον αιώνα λειτουργίας.

Τίτλοι τέλους πέφτουν τις αμέσως επόμενες ώρες στη λειτουργία του ιστορικού πολυκαταστήματος της Notos στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για ένα κατάστημα – σημείο αναφοράς για το κέντρο της Αθήνας.

Το πολυκατάστημα κατεβάζει ρολά οριστικά στις 31 Αυγούστου κι ενώ μεσολάβησαν αρκετές διαμαρτυρίες και στάσεις εργασίας των περίπου 300 εργαζομένων μέσα στο καλοκαίρι. Η είδηση για το οριστικό κλείσιμο του ιστορικού καταστήματος – γνωστού ως «Αφοί Λαμπρόπουλοι» για τους μεγαλύτερους σε ηλικία – έγινε γνωστή τον περασμένο Μάιο, όταν ο όμιλος γνωστοποίησε την εν λόγω αρνητική εξέλιξη στο επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων.

Γιατί μπήκε «λουκέτο»

Σε ανακοίνωσή της την περασμένη άνοιξη η εταιρεία γνωστοποίησε ότι το λουκέτο προέκυψε έπειτα από απόφαση των ιδιοκτητών του κτηρίου να μην ανανεώσουν τη μισθωτική σύμβαση η οποία έληξε στις 31/12/2024, κάτι με το οποίο έπρεπε η εταιρεία να συμμορφωθεί. Μάλιστα, μετά την παρέλευση της 31ης Αυγούστου, το κτήριο θα πρέπει να εκκενωθεί.

Η Notos στην ανακοίνωσή της έκανε λόγο για μία «αναγκαστική και πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για όλη τη μεγάλη οικογένεια της εταιρείας, η οποία εκφράζει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη προς τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και το καταναλωτικό κοινό, για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του καταστήματος».

Να σημειωθεί εδώ ότι παρά τη διακοπή λειτουργίας του καταστήματος της Αθήνας, η δραστηριότητα των πολυκαταστημάτων Notos στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος notos.gr, συνεχίζεται κανονικά.

Τι έχει γίνει με τους εργαζόμενους

Το οριστικό λουκέτο του καταστήματος αφήνει πίσω του περί τους 300 εργαζόμενους. Όπως εξηγούν πηγές του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας στο insider.gr, από αυτούς οι περίπου 140 ήταν εργαζόμενοι της Notos και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στα corners (shops in shops), απασχολούμενοι από άλλες εταιρείες. Κατά τις πληροφορίες, από τους περίπου 140 εργαζόμενους της Notos, περί τους 35 εργαζόμενους έχουν μεταφερθεί στα άλλα καταστήματα του ομίλου και δη σε εκείνο του Πειραιά, ενώ αρκετοί που δεν επιθυμούσαν να μεταφερθούν, ήρθαν σε συνεννόηση με τον όμιλο και αναμένεται να λάβουν τις σχετικές αποζημιώσεις. Για τους υπαλλήλους των corners, δε, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι απορροφήθηκαν από άλλα καταστήματα και κάποιοι άλλοι όχι.

«Η πλειοψηφία των εργαζομένων στο πολυκατάστημα αφορά σε γυναίκες με παιδιά, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η επόμενη ημέρα για εκείνες», σχολίαζαν χαρακτηριστικά στο insider.gr οι πηγές του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

Η μακρά ιστορία του πολυκαταστήματος

Με αφετηρία το 1901, οι αδελφοί Λαμπρόπουλοι κατέκτησαν την αθηναϊκή αγορά σε μια μυθική, για την εποχή, διαδρομή, δημιουργώντας το πιο γνωστό και ισχυρό όνομα στον χώρο των πολυκαταστημάτων. Η εταιρεία «Αφοί Λαμπρόπουλοι» ιδρύθηκε λίγα χρόνια αργότερα κι έμελλε να ταράξει για τα καλά τα επιχειρηματικά δρώμενα της εποχής, με το κατάστημα στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου να ανοίγει το 1913.

Η δεκαετία του 1960 ήταν αυτή που καθιέρωσε εμπορικά την Αφοί Λαμπρόπουλοι, καθώς άρχισε να αυξάνεται ραγδαία ο πληθυσμός της Αθήνας και κατ’ επέκταση και οι επισκέπτες του πολυκαταστήματος, ενώ μέσα σε αυτή τη δεκαετία η εταιρεία πέρασε και το κατώφλι του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το 1992 οι «Αφοί Λαμπρόπουλοι» πρωτοπορούν στην αγορά, αφού γίνονται το πρώτο πολυκατάστημα που εισάγει στην Ελλάδα το σύστημα «shop-in-a-shop».

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το κατάστημα αλλάζει επωνυμία και μετονομάζεται σε «Notos Galleries», ενώ δημιουργείται ο όμιλος «Notos Com». Τα πολυκαταστήματα Notos περνούν στη νέα εποχή, συγκεντρώνοντας πλήθος επισκεπτών.

Και όλα αυτά μέχρι το ημερολόγιο να δείξει 31 Αυγούστου 2026… Η επόμενη μέρα του ιστορικού κτηρίου - στη μετά Notos εποχή - στο κέντρο της Αθήνας παραμένει αβέβαιη. Υπενθυμίζεται εδώ ότι τη διαχείριση του ακινήτου έχει αναλάβει η Dimand.