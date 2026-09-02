Προειδοποιεί ο CEO της Deutsche Bank: Ποιο είναι το «δηλητήριο» για τη γερμανική οικονομία

Τον κώδωνα του κινδύνου εναντίον μιας «εθνικιστικής αναδίπλωσης», που θα ήταν ένα «δηλητήριο» για ανάπτυξη και οικονομική ελκυστικότητα της Γερμανίας, έκρουσε ο Σέβινγκ.

Τον κώδωνα του κινδύνου εναντίον μιας «εθνικιστικής αναδίπλωσης», η οποία θα ήταν ένα «δηλητήριο» για την ανάπτυξη και την οικονομική ελκυστικότητα της Γερμανίας, έκρουσε ο CEO της Deutsche Bank Κρίστιαν Σέβινγκ, μερικές ημέρες πριν από τις περιφερειακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) προηγείται πολύ στις δημοσκοπήσεις.

«Όταν σκέφτομαι προγράμματα που βασίζονται στην έξοδο από το ευρώ ή στην αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι ένα δηλητήριο για τη γερμανική οικονομία», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της μεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας της χώρας, μία από τις σπάνιες φωνές που εκφράζονται ανοικτά εναντίον της άκρας δεξιάς στον γερμανικό κόσμο της οικονομίας.

Σύμφωνα με το AFP, χωρίς να κατονομάσει την Εναλλακτική για τη Γερμανία, ο Σέβινγκ επεσήμανε στη διάρκεια τραπεζικού συνεδρίου στη Φρανκφούρτη ότι τα λαϊκιστικά κόμματα υποστηρίζουν ιδέες «που αντιβαίνουν στα θεμέλια της επιτυχίας μας: στο άνοιγμα, στη διαφορετικότητα, σε μια Ευρώπη ισχυρή, στους αξιόπιστους θεσμούς και στη διεθνή συνεργασία». «Όλο αυτό εξασθενεί τον τόπο Γερμανία, αποθαρρύνει τις επενδύσεις και τους εξειδικευμένους εργαζόμενους και θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη», τόνισε.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αρχίζει το 2026 να ανακάμπτει έπειτα από τέσσερα χρόνια στασιμότητας. Οι εκλογές διεξάγονται την ερχόμενη Κυριακή σε μια «πολωμένη κοινωνία» και σ' ένα πλαίσιο στο οποίο «το πολιτικό κέντρο βρίσκεται υπό πίεση», παραδέχθηκε, προειδοποιώντας ότι το αποτέλεσμά τους θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω τις πολιτικές ισορροπίες στους κόλπους των γερμανικών κρατιδίων, των κομμάτων και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Deutsche Bank επέστησε την προσοχή εναντίον του ενδεχόμενου να διακινδυνεύσει η γερμανική πολιτική σταθερότητα, καθώς μια νίκη της άκρας δεξιάς στη Σαξονία-Ανχαλτ θα προκαλούσε σοκ στη χώρα. «Αυτό που δεν αρέσει στους επενδυτές, είναι ένας κυβερνητικός συνασπισμός ο οποίος ανασυντίθεται έπειτα από κάθε περιφερειακή εκλογή», συμπλήρωσε.

Ο Σέβινγκ απηύθυνε έκκληση για μια πολιτική που να συνδυάζει «άνοιγμα προς το εξωτερικό και μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό», με περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, εμπορικές συμφωνίες, άνοιγμα στο ξένο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και μείωση της γραφειοκρατίας και μεταρρυθμίσεις ευνοϊκές για τις επενδύσεις. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βερολίνο βρίσκεται πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις 15 μήνες στην εξουσία, ενώ θέτει σειρά μεταρρυθμίσεων και επιταχύνει τις επενδύσεις για να τονώσει την οικονομία.