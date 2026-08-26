Ροδούλα: Δρομολογεί επένδυση άνω των 41 εκατ. ευρώ, ζητά «χείρα βοηθείας» από επενδυτικό fund

Τι αποκαλύπτουν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης του ΔΣ μιας από τις κορυφαίες εταιρείες κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και γλυκισμάτων στην Ελλάδα

Απρόσκοπτα συνεχίζει να υλοποιεί τα επενδυτικά της σχέδια η Ροδούλα, μία από τις κορυφαίες εταιρείες κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και γλυκισμάτων στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Όπως αναφέρεται στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου και καταχωρήθηκαν πριν από λίγο στο ΓΕΜΗ, το ΔΣ εγκρίνει την εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου.

Το επενδυτικό σχέδιο και η συνδρομή επενδυτικού fund

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ανέγερση σύγχρονου πολυώροφου κτηρίου παραγωγής-αποθήκης με υπόγειο και χώρους γραφείων, συνολικού προϋπολογισμού 41.561.124,00 ευρώ, με το ΔΣ της Ροδούλα να έχει εγκρίνει την υποβολή αιτήματος υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον Ν. 4864/2021, στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 2».

Η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει πως η χρηματοδότηση για την επένδυση των 41,56 εκατ. ευρώ θα προέλθει μέσω τραπεζικού/μακροπρόθεσμου δανεισμού κατά 30 εκατ. ευρώ και μέσω ίδιων κεφαλαίων ύψους 11,56 εκατ. ευρώ περίπου.

«Τα ίδια κεφάλαια θα προέλθουν «εν όλω ή εν μέρει, από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω εισφοράς επενδυτικού fund», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ, με τη διοίκηση να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισόδου στην εταιρεία ενός επενδυτικού fund.

Ταυτόχρονα, εγκρίθηκε αίτημα ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής 25%, ύψους 10,39 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η εταιρεία Ροδούλα, κατά τους πρώτους μήνες του 2026, βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την Ideal Holdings, οι οποίες τελικά δεν καρποφόρησαν.

Ωστόσο, η Ροδούλα ήταν η «παρθενική» επένδυση τον Ιούλιο του 2019 του Elikonos 2 S.C.A. SICAR, το οποίο πραγματοποίησε περί τις δέκα επενδύσεις από το 2019 έως και το 2021, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον επενδυτικό του κύκλο, μέσω των προβλεπόμενων exits. Συγκεκριμένα, το Elikonos 2 προχώρησε σε αποεπένδυση από τη Ροδούλα το καλοκαίρι του 2025, εκχωρώντας τις μετοχές που κατείχε στους ιδιοκτήτες της εταιρείας.

Αύξηση 11,48% στις πωλήσεις και 170% στα προ φόρων κέρδη το 2024

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (σ.σ αφορούν στη χρήση του 2024) η Ροδούλα κατέγραψε σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, «επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά».

Ειδικότερα, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 32,40 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,48% σε σύγκριση με το 2023 όπου ο κύκλος εργασιών είχε διαμορφωθεί στα 29,06 εκατ. ευρώ. Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε 11,92 εκατ. ευρώ έναντι 10,93 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,07%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,76 εκατ. ευρώ έναντι 650.098,50 ευρώ το 2023,καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 170,78%.

Να σημειωθεί εδώ ότι για τη χρήση 2024, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε 1.328.018,16 ευρώ, έναντι 462.653,72 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε ποσοστό 187,04%. Η εν λόγω βελτίωση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών, την ενίσχυση του λειτουργικού περιθωρίου, καθώς και στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, γεγονός που είχε άμεσο θετικό αντίκτυπο στη λειτουργική και καθαρή κερδοφορία της εταιρείας.

Με ιστορία από το 1999

Το 1999, ο Παναγιώτης και ο Ηλίας Καραχάλιος σε μια γειτονιά της Αθήνας δημιουργούν ένα μικρό εργαστήρι για να εφαρμόσουν την πολύτιμη κληρονομιά τους. Πολύ γρήγορα φάνηκε όμως ότι αυτό το εργαστήρι ήταν μικρό για να στεγάσει την αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα Ροδούλα.

Το 2002 δημιουργήθηκε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ποιοτικών προϊόντων ζύμης στις Αχαρνές, ενώ τα επόμενα χρόνια μεγάλη βάση δόθηκε στην ανάπτυξη των εγκαταστάσεων, σε νέες τεχνολογίες και στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και την επέκταση του δικτύου διανομής.

Το 2007 έγινε μια τεράστια επένδυση για να κατασκευαστεί η πρώτη αυτόματη γραμμή γεμίσματος προϊόντων ζύμης, ενώ δύο χρόνια αργότερα, έχοντας πλέον εδραιωθεί στην αγορά των προϊόντων ζύμης η εταιρεία δημιουργεί στη Θεσσαλονίκη το πρώτο υποκατάστημα μαζί με κέντρο διανομής, προκειμένου να τροφοδοτήσει τη συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά της Βορείου Ελλάδος.

Βλέποντας το 2012 το μεγάλο κενό στην αγορά του ποιοτικού γλυκού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξεκίνησε η υλοποίησή της νέας επένδυσης στη γλυκιά πλευρά της Ροδούλα.

Το 2016 κάνει τα πρώτα βήματα στην Αμερική και τον Καναδά στο κομμάτι του food service, ενώ το 2017 ξεκινάει στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα χρόνο αργότερα, πρωτοπορεί στην αγορά, λανσάροντας στα σούπερ μάρκετ συσκευασμένα υπερψυγμένα γλυκά, ενώ από τότε επεκτείνει συνεχώς το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο.

Το 2019 δημιουργείται μια σύγχρονη μονάδα logistics στην Κρήτη για να εξυπηρετήσει την αυξημένη ζήτηση στο κομμάτι του Hotelling, ενώ έναν χρόνο αργότερα συμφωνείται η αντιπροσώπευση του γαλλικού οίκου Neuhauser (παραγωγή κρουασάν) στην Ελλάδα. Η Neuhauser είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας σε παγκόσμιο επίπεδο με 13 εργοστάσια σε όλο τον κόσμο και με κύκλο εργασιών που ανέρχεται στα 413 εκατ. Η Neuhauser εισάγεται και διανέμεται αποκλειστικά από τη Ροδούλα.

Ακολουθεί το 2022 η συνεργασία με τον γαλλικό όμιλο Picard για ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα με ελληνικό χαρακτήρα, ενώ το 2023 δημιουργούνται οι νέες εγκαταστάσεις στους Αχαρναί, στο οποίο στεγάζονται πλέον τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και μια ακόμα υπερσύγχρονη μονάδα logistics. Το 2024 δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό κατάστημα www.rodoulab2b.gr, ειδικά σχεδιασμένο για επιχειρήσεις, όπου μπορούν να εισέρχονται και να παραγγέλνουν online τα προϊόντα τους εύκολα και γρήγορα.

Σήμερα, η Ροδούλα Α.Ε. διαθέτει δύο υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες, οι οποίες πλαισιώνονται από δύο υποκαταστήματα-κέντρα διανομής στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, καθώς και από δύο αυτόνομα κέντρα διανομής και αποθήκευσης. Το σύνολο των εγκαταστάσεων υπερβαίνει τα 15.000 τ.μ., επιτρέποντας την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αυξημένων λειτουργικών και διανομιστικών αναγκών της εταιρείας. Η διανομή των προϊόντων πραγματοποιείται με ιδιόκτητο στόλο 35 φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσεως Κατάψυξης, εξασφαλίζοντας τη συνέπεια, την ταχύτητα και τη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς.

Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του food service, ενώ ταυτόχρονα δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα των αλυσίδων λιανικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με αργά αλλά σταθερά βήματα ξεκίνησε την εξαγωγική της δραστηριότητα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή (πιστοποιημένη κατά Halal), την Αμερική και τον Καναδά και συνεχίζει να επεκτείνεται δυναμικά.