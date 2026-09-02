Διπλή διάκριση για τη Motor Oil στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Motor Oil απέσπασε δύο βραβεία στα 2026 WITSA Global AI Awards για την προσέγγιση που έχει αναπτύξει στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Motor Oil απέσπασε δύο βραβεία στα 2026 WITSA Global AI Awards για την προσέγγιση που έχει αναπτύξει στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο μέσα από εφαρμογές με μετρήσιμο επιχειρησιακό αποτέλεσμα όσο και μέσα από την ανάπτυξη AI δεξιοτήτων σε όλο τον Όμιλο.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η Motor Oil:

Στην κατηγορία «The WITSA Global AI Award for Talent», αναγνωρίστηκε η ολοκληρωμένη μεθοδολογια που έχει αναπτύξει ο Όμιλος για την ενίσχυση των AI δεξιοτήτων και την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή εργασία. Το επόμενο βήμα είναι η γνώση και η χρήση των εργαλείων AI να διαχέονται σταδιακά σε όλο τον οργανισμό και να συνδέονται με πραγματικές ανάγκες της καθημερινής εργασίας.

Στην κατηγορία «The WITSA Global Award for AI Use Cases», η διάκριση αφορά την πλατφόρμα AI Conversation Intelligence που έχει υλοποιήσει η nrg, μέλος του Ομίλου Motor Oil. Η εφαρμογή αξιοποιεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να αναλύει περισσότερες από 350.000 εισερχόμενες κλήσεις πελατών ετησίως, μετατρέποντας τις συνομιλίες σε αξιοποιήσιμη επιχειρησιακή γνώση. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιεί μεταγραφή και σύνοψη συνομιλιών, ανάλυση συναισθήματος και αναγνώριση θεμάτων και συμπεριφορικών ενδείξεων, προσφέροντας στις ομάδες εξυπηρέτησης και διατήρησης πελατών πληρέστερη εικόνα των αναγκών και της εμπειρίας τους.

Η εφαρμογή βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία και ήδη έχει καταγράψει μετρήσιμα αποτελέσματα. Μετά την εφαρμογή της, το μέσο μηνιαίο ποσοστό εγκαταλελειμμένων κλήσεων μειώθηκε από 4,1% το Α' εξάμηνο του 2025 σε 2,9% το Β' εξάμηνο, ενώ η ανάλυση των συνομιλιών επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό ενδείξεων δυσαρέσκειας και πιθανής αποχώρησης πελατών.

Τα βραβεία παρέλαβαν εκ μέρους της εταιρείας ο IT Director of New Technologies & Retail, Ιάσων Ορφανίδης και ο Head of AI, Μανώλης Χατζηθανάσης. Με αφορμή τη βράβευση, ο Chief Information Officer του Ομίλου Motor Oil, Νίκος Γιαννακάκης δήλωσε: «Η διπλή διάκριση στα WITSA Global AI Awards αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται στον Όμιλο Motor Oil γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Για εμάς, το AI αποκτά αξία όταν δίνει στους ανθρώπους μας καλύτερα εργαλεία, απαντά σε πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες και οδηγεί σε απτά αποτελέσματα. Γι' αυτό επενδύουμε τόσο στην ανάπτυξη AI δεξιοτήτων όσο και σε εφαρμογές που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία και την εμπειρία των πελατών μας. Οι δύο βραβεύσεις επιβεβαιώνουν αυτήν την κατεύθυνση και μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε να διευρύνουμε την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο τον Όμιλο».