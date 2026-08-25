Αύξηση τζίρου και κερδών για τη L'Oréal Hellas - Οι επόμενοι στόχοι

Η αγορά ομορφιάς στην Ελλάδα παρουσιάζει θετική πορεία, κόντρα στις προκλήσεις. Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Αισιόδοξη για το 2026 εμφανίζεται η L'Oréal Hellas, καθώς ο leader του κλάδου εισαγωγής και εμπορίας ειδών ομορφιάς και περιποίησης εκτιμά ότι θα συνεχίσει απρόσκοπτα τον ρυθμό ανάπτυξης του κύκλου εργασιών, των λειτουργικών εσόδων και των μεριδίων αγοράς του.

Και όλα αυτά μετά από ένα δυνατό 2025. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ, το 2025 η L’Oréal Hellas πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 273,85 εκατ. ευρώ έναντι 250,95 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, αυξημένες κατά 9,1%. Από τα 273,85 εκατ. ευρώ, τα 268,92 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πωλήσεις στην ελληνική αγορά, ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν σε 4,94 εκατ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 194,85 εκατ. ευρώ, έναντι 178,57 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένο κατά 9,1%, με το μικτό περιθώριο κέρδους να παραμένει στο 71,2%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε περίπου 47,66 εκατ. ευρώ, από 42,5 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 12,1%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 42,95 εκατ. ευρώ, έναντι 38,84 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 10,6%, ενώ η τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε το 2025 κέρδη ύψους 32,77 εκατ. ευρώ έναντι 29,47 εκατ. ευρώ το 2024, ήτοι αυξημένα κατά 11,2%.

Το ισχυρό momentum της αγοράς ομορφιάς στην Ελλάδα

Να σημειωθεί εδώ ότι η αγορά ομορφιάς στην Ελλάδα παρουσιάζει θετική πορεία, κόντρα στις προκλήσεις.

Όπως αποκάλυπτε τον περασμένο Μάιο στους εκπροσώπους του Τύπου, στο περιθώριο εκδήλωσης της L'Oréal Hellas, η country managing director της εταιρείας, Alessandra Delfini, «η αγορά των προϊόντων ομορφιάς στην Ελλάδα κινείται με θετικό βηματισμό», ενώ και η ίδια η εταιρεία έχει καταγράφει άκρως ικανοποιητικές επιδόσεις. «Το momentum είναι θετικό, τα μερίδια αυξάνονται, όλες οι κατηγορίες πηγαίνουν καλά», τόνιζε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την κυρία Delfini, ο Έλληνας καταναλωτής εμφανίζεται πρόθυμος για αγορές προϊόντων στον κλάδο των ειδών περιποίησης και ομορφιάς.

«Στοίχημα» η καινοτομία

Βασικός πυλώνας της αναπτυξιακής στρατηγικής της L'Oréal Hellas είναι εδώ και χρόνια η καινοτομία. Καινοτομία όχι μόνο σε επίπεδο προϊόντων, αλλά και σε επίπεδο συσκευών. Προς αυτή την κατεύθυνση μάλιστα η εταιρεία ανακοίνωσε πριν από μερικούς μήνες το λανσάρισμα της πρώτης συσκευής για στέγνωμα μαλλιών.

Το πρώτο σεσουάρ (πιστολάκι) μαλλιών της L'Oréal Hellas βρίσκεται στην ελληνική αγορά από τον Ιανουάριο και διατίθεται αποκλειστικά στους επαγγελματίες του χώρου, όπως κομμωτές κ.α. Πρόκειται, σύμφωνα με την εταιρεία, για μια απόλυτα καινοτόμα συσκευή για στέγνωμα μαλλιών και μάλιστα χωρίς τη χρήση αέρα, προκειμένου να μειώνεται ο κίνδυνος φθοράς των μαλλιών. Να σημειωθεί εδώ ότι μέχρι πρότινος η L'Oréal Hellas κυκλοφορούσε στην αγορά τη σειρά SteamPod, ήτοι συσκευή για ίσιωμα μαλλιών.

«Δεν είμαστε μια εταιρεία που πουλάμε μόνο προϊόντα, αλλά γινόμαστε πλέον μια εταιρεία beauty tech, ποντάροντας στην τεχνολογία ομορφιάς», εξηγούσε χαρακτηριστικά η κυρία Delfini.

Μάλιστα, η «σιδηρά κυρία» της ελληνικής θυγατρικής του γαλλικού κολοσσού χαρακτήρισε τη L'Oréal Hellas όχι μόνο ως μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αλλά ως «ένα μέρος του ελληνικού οικοσυστήματος».

Να σημειωθεί εδώ ότι η πορεία του γαλλικού ομίλου στην Ελλάδα ξεκίνησε πίσω στο μακρινό 1937, όταν τα πρώτα προϊόντα L’Oréal κυκλοφόρησαν στην αγορά, μέσα από επιλεκτική διανομή. Ωστόσο, με τη σημερινή της μορφή η L’Oréal Hellas λειτουργεί στη χώρα μας από το 1970.