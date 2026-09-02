Νέα απειλή Ερντογάν: «Η Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου»

«Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν»

Κάλεσμα στην Ελλάδα να σταματήσει την στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου απηύθυνε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επιστροφή του από το Κιργιστάν. «Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς», ανέφερε σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

«Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν», πρόσθεσε, ενώ απαντώντας στο πώς θα αντιδράσει η Τουρκία εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά, υπογράμμισε: «Τι πρέπει να κάνουμε; Ποια είναι η ευθύνη μας; Να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο». Παράλλληλα, υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει τις σχέσεις με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, αφήνοντας αιχμές ότι οι τουρκικές πρωτοβουλίες δεν έχουν τύχει αντίστοιχης ανταπόκρισης από την Αθήνα.

«Λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα με βάση την καλή γειτονία. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την ηπειρωτική μας χώρα, από το Κας, στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν, έτσι δεν είναι; Αλλά ήμασταν ειλικρινείς σε κάθε θέμα. Ήμασταν το εποικοδομητικό μέρος. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει μια αμοιβαία απάντηση στις καλές μας προθέσεις», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι δεν έχει εδαφικές βλέψεις έναντι άλλων χωρών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν θα επιτρέψει, όπως είπε, την παραβίαση των τουρκικών δικαιωμάτων. «Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει το εξής: Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις σε εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα», επεσήμανε.

Ο Ερντογάν επικαλέστηκε και τις διεθνείς συνθήκες, προειδοποιώντας ότι η αγνόηση ή η παραβίασή τους δεν θα ωφελήσει κανέναν. «Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει ένα σοβαρό λάθος», αναπυροδοτώντας την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την επανάληψη των πάγιων θέσεων της Άγκυρας.