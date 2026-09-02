Ευρωπαϊκό μέτωπο κατά της Μόσχας για τη Λειψία – Κλήθηκαν Ρώσοι διπλωμάτες

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο είχε απορρίψει τις κατηγορίες χαρακτηρίζοντάς τις «κατασκευασμένη πρόκληση» και «νέο κύμα αντιρωσικής υστερίας στη Γερμανία».

Η ΕΕ και μεμονωμένα κράτη μέλη της κάλεσαν Ρώσους διπλωμάτες για να διαμαρτυρηθούν για την απόπειρα επίθεσης τον περασμένο μήνα με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η Γερμανία ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία ευθύνεται για το επεισόδιο και έλαβε σειρά μέτρων, περιλαμβανομένου του κλεισίματος ενός προξενείου και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Η Ρωσία έχει δηλώσει πως δεν έχει δει στοιχεία που να υποστηρίζουν τις κατηγορίες του Βερολίνου και ότι θα απαντήσει στα μέτρα της Γερμανίας.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται σήμερα στην Ιρλανδία, ότι η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στις Βρυξέλλες σχετικά με το επεισόδιο. Τόνισε πως αυτή η απόπειρα επίθεσης, που αποδίδεται στη Ρωσία, παρουσιάζει «τα χαρακτηριστικά μιας πράξης τρομοκρατίας υποστηριζόμενης από ένα Κράτος».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθεί και ότι θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως εναντίον του σκιώδους στόλου της Ρωσίας.

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Τομ Μπέρεντσεν δήλωσε πως το επεισόδιο στη Λειψία είναι εντελώς απαράδεκτο και πως κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στην Ολλανδία.

Ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό έγραψε χθες, Τρίτη, στο X ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στο Βέλγιο.

«Αυτή η επίθεση έρχεται επιπλέον μιας μακράς σειράς απαράδεκτων επιδρομών τους περασμένους μήνες στο έδαφος άλλων Συμμάχων στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ», δήλωσε.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Γερμανία είχε κληθεί χθες στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Απαντώντας στην ανακοίνωση της Γερμανίας, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε πως η Μόσχα θα απαντήσει σ' αυτό που αποκάλεσε «αντιρωσική δράση» του Βερολίνου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο είχε προηγουμένως απορρίψει τις κατηγορίες χαρακτηρίζοντάς τις «κατασκευασμένη πρόκληση» και «νέο κύμα αντιρωσικής υστερίας στη Γερμανία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ