Bloomberg: Δυναμική ανάκαμψη εννέα ελληνικών μετοχών με την ένταξη στον Stoxx Europe 600 - Πάνω από $1 δισ. οι εισροές

Εννέα μετοχές, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τέσσερις τράπεζες, θα ενταχθούν στον Stoxx Europe 600 στις 21/9, την ίδια ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ η αναβάθμιση της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης αγοράς,

Η επιστροφή της Ελλάδας στην κορυφαία κατηγορία των ευρωπαϊκών αγορών άνοιξε το δρόμο για μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας να ενταχθούν στον κορυφαίο δείκτη αναφοράς μετοχών της περιοχής, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Εννέα μετοχές, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τέσσερις τράπεζες, θα ενταχθούν στον Stoxx Europe 600 στις 21 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ η αναβάθμιση της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης αγοράς, επιτρέποντας στις ελληνικές εταιρείες να συμπεριληφθούν στον δείκτη μαζί με επιχειρήσεις από 17 ακόμη χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία.

Ο Stoxx υποβάθμισε την Ελλάδα σε αναδυόμενη αγορά κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της χώρας πριν από μια δεκαετία, όπως υπενθυμίζει το Bloomberg.

Στον δείκτη, μετά την τριμηνιαία αναθεώρηση της Τρίτης, θα ενταχθούν οι εταιρείες:

Εθνική Τράπεζα Eurobank Τράπεζα Πειραιώς Alpha Bank Metlen Energy & Metals ΔΕΗ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Motor Oil Hellas και Jumbo.

Σημειώνεται πως οι μετοχές των τεσσάρων τραπεζών θα προστεθούν με τη σειρά τους στον δείκτη Euro Stoxx Banks.

Το συγκεκριμένο ορόσημο υπογραμμίζει το μέγεθος της ανάκαμψης της Ελλάδας από τότε που η κρίση ανάγκασε το χρηματιστήριο να κλείσει για πέντε εβδομάδες το 2015. Τα βελτιωμένα δημοσιονομικά και η αναζωογόνηση του τραπεζικού τομέα έχουν προσελκύσει πίσω τους επενδυτές, επισημαίνει το Bloomberg. Από τότε που η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα το 2023, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει σημειώσει άνοδο κατά 186%, σε σύγκριση με 52% για τον Stoxx 600.

Η ένταξη στο Stoxx αναμένεται να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων. Σύμφωνα με υπολογισμούς αναλυτών της JPMorgan Chase & Co, οι συνολικές εισροές στις εννέα μετοχές που θα ενταχθούν αργότερα αυτόν τον μήνα θα ξεπεράσουν από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ελληνικός δείκτης αναφοράς ήταν ήδη ένας με τις καλύτερες επιδόσεις φέτος, καθώς οι τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του δείκτη, ηγήθηκαν ενός ράλι 25%. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες έχουν καταγράψει νέα ρεκόρ φέτος, ο δείκτης της Αθήνας παραμένει πολύ μακριά από το προηγούμενο υψηλό του 2007 πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, αφήνοντας περιθώρια για περαιτέρω κέρδη.

Με χρηματιστηριακή αξία 213 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ελληνική αγορά παραμένει επίσης μικρή σε σύγκριση με τον Stoxx 600 των 19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς φιλοξενεί τις μεγαλύτερες μετοχές της περιοχής, όπως η ASML Holding και η HSBC Holdings. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μεγαλύτερη χώρα-μέλος σε στάθμιση με 22%, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με 14%.