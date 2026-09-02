Συνεχίζει ανοδικά το πετρέλαιο μετά τις αντεπιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν

Σκαρφαλώνει περαιτέρω η τιμή του πετρελαίου την Τετάρτη στον απόηχο της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σκαρφαλώνει περαιτέρω η τιμή του πετρελαίου την Τετάρτη στον απόηχο της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, με λιγότερη δυναμική σε σχέση με το εντυπωσιακό άλμα που κατέγραψε χθες, ωστόσο είναι αρκετή για να φουντώσει περισσότερο τους τριγμούς στον κλάδο της ενέργειας.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές αργό πετρέλαιο Brent παράδοσης Νοεμβρίου σημειώνουν άνοδο 0,73% στα 95,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate των ΗΠΑ παράδοσης Οκτωβρίου κερδίζουν 0,34% στα 90,53 δολάρια το βαρέλι.

Σε «κόκκινο» συναγερμό βρίσκεται η Μέση Ανατολή καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται, με τον αμερικανικό στρατό να πραγματοποιεί νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυραύλων και επιθέσεις με drones σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία.

Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκε σε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους έντεκα άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν.

«Δεν προσπαθώ να αναγκάσω το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το Ιράν «απλώς βιώνει το αναπόφευκτο» και διερωτήθηκε: «Πότε θα εξεγερθεί ο ιρανικός λαός και θα πολεμήσει;»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε ιρανική αντίδραση στα νέα πλήγματα θα οδηγούσε σε «πολύ σκληρότερο και υψηλότερου επιπέδου» χτύπημα.

«Όσο περισσότερο συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να παραμένουν υψηλές και ασταθείς», δήλωσε ο Έντουαρντ Ρόζενμπεργκ, επικεφαλής των ETF στην Strategy Shares.

«Οι κυρώσεις, οι καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις και τα ανάμεικτα μηνύματα σχετικά με το αν το Ιράν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος επηρεάζουν τις τιμές καθημερινά, όχι απλώς τις διατηρούν ψηλά» τονίζει.