ΑΙ data centers: Τα 32 τρισ. δολ. θα φτάσουν οι επενδύσεις έως το 2050

Το αστρονομικό ποσό των 31,6 τρισ. δολαρίων αναμένεται να φτάσουν έως το 2050 οι παγκόσμιες δαπάνες για κέντρα δεδομένων που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με έκθεση της PricewaterhouseCoopers.

Το αστρονομικό ποσό των 31,6 τρισ. δολαρίων αναμένεται να φτάσουν έως το 2050 οι παγκόσμιες δαπάνες για κέντρα δεδομένων που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, ανταποκρινόμενες στην άνευ προηγουμένου έκρηξη επενδύσεων, σύμφωνα με έκθεση της PricewaterhouseCoopers.

Οι δαπάνες για κέντρα δεδομένων σε έργα όπως οι σιδηρόδρομοι, το διαδίκτυο και η ηλεκτροδότηση, θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 50 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 25 χρόνια, εάν η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης επιταχυνθεί πέρα ​​από την πρόβλεψη του «κεντρικού σεναρίου» της PwC, ανέφερε η εταιρεία σε έκθεση την Τετάρτη.

Για να καταλάβει κανείς τα μεγέθη, το ΑΕΠ των ΗΠΑ είναι περίπου 30 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Καθώς οι καταναλωτές, οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη, τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Microsoft και η Amazon.com, καθώς και μικρότεροι πάροχοι κέντρων δεδομένων, δημιουργούν νέες εγκαταστάσεις υπολογιστών σε όλο τον πλανήτη με ταχύτατους ρυθμούς.

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών θα διατεθεί σε ό,τι γεμίζει τα κέντρα δεδομένων, με υλικό από εταιρείες όπως η Nvidia, παγκόσμιος ηγέτης στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα, η τεχνολογική βιομηχανία προσπαθεί να αμβλύνει τις αντιδράσεις κατά των κέντρων δεδομένων που απειλεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη.

Τουλάχιστον 75 έργα, συνολικής αξίας περίπου 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μπλοκαρίστηκαν ή καθυστέρησαν από την τοπική αντιπολίτευση κατά τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα Data Center Watch. Οι διαδηλωτές επικαλούνται ανησυχίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την κατανάλωση πόρων και γενικότερα το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να ανατρέψει την απασχόληση και την κοινωνία.

Πρωταγωνιστούν οι ΗΠΑ, ποιοι ακολουθούν

Οι ΗΠΑ αναμένεται να απορροφήσουν σχεδόν το ήμισυ των προβλεπόμενων δαπανών για κέντρα δεδομένων, στα 15,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την PwC. Θα ακολουθήσει η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού με 8,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, η Ευρώπη με 5,6 τρισ. δολ., η Μέση Ανατολή με 1,1 τρισ. δολ. και η Αφρική με 255 δισ. δολ. των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών.

Οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι τα μέσα του αιώνα, καθώς οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs), οι διακομιστές, τα συστήματα αποθήκευσης, ο δικτυακός εξοπλισμός και άλλο hardware θα χρειάζονται τακτική αντικατάσταση.

Οι επαναλαμβανόμενες αναβαθμίσεις των τσιπ, και κατ’ επέκταση της υπολογιστικής ισχύος, και όχι η αγορά γης ή η κατασκευή εγκαταστάσεων, θα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς κύκλους κεφαλαιουχικών δαπανών, όπως εκείνους προηγούμενων γενεών παραγωγής chips μνήμης ή της παγκόσμιας ανάπτυξης των δικτύων οπτικών ινών, όπου οι επενδύσεις πραγματοποιούνταν σε μεγάλο βαθμό από την αρχή, με την ανάληψη του μεγαλύτερου μέρους του κόστους και των κινδύνων προκαταβολικά.

Σε ετήσια βάση, οι παγκόσμιες δαπάνες για κέντρα δεδομένων θα αυξηθούν από περίπου 800 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος σε 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2030 και 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2050, προέβλεψε η PwC.

Ενέργεια, ο κύριος παράγοντας

Ενώ η παγκόσμια ζήτηση είναι ισχυρή, παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα ενέργειας, η κυριαρχία όσο αφορά τον έλεγχο των δεδομένων και η ροή ημιαγωγών θα καθορίσουν ποιες περιοχές θα προσελκύσουν τις επενδύσεις, ανέφερε η PwC. Η ενέργεια θα είναι ο κύριος παράγοντας που θα διαμορφώσει το πού θα πραγματοποιούνται οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Πράγματι, μεγάλο μέρος της πρόβλεψης εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μπορεί να δημιουργηθεί αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων, σύμφωνα με την έκθεση. Προσιτή, αξιόπιστη και ολοένα και πιο χαμηλών εκπομπών άνθρακα ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα είναι η πιο δύσκολη απαίτηση που πρέπει να καλύψουν πολλές αγορές.

«Το ερώτημα των 31,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν είναι αν το κεφάλαιο υπάρχει. Υπάρχει», ανέφεραν οι ερευνητές. «Ούτε είναι το ερώτημα αν η ζήτηση είναι πραγματική. Είναι. Το ερώτημα είναι ποιες περιοχές, φορείς εκμετάλλευσης και ιδρύματα είναι σε θέση να το αξιοποιήσουν και ποιοι όχι» τονίζουν.