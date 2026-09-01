Αλλάζω Συσκευή: Δεύτερη ευκαιρία για επιδότηση έως 10.000 ευρώ - Ποιους αφορά

Περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις έχουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου δεύτερη ευκαιρία να συμπληρώσουν τον φάκελό τους και να διασφαλίσουν επιδότηση έως 10.000 ευρώ.

Περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις τους στο πλαίσιο του «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις», αλλά είδαν το αίτημα πληρωμής τους να απορρίπτεται λόγω ελλείψεων ή λαθών στα δικαιολογητικά, αποκτούν μία ακόμη ευκαιρία να διασφαλίσουν την επιδότηση.

Η νέα προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου αφορά αποκλειστικά την επανυποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου και όχι την εκτέλεση νέων εργασιών. Πρόκειται για μια κρίσιμη διάκριση για τους δικαιούχους, καθώς το πρόγραμμα δεν «ανοίγει» ξανά ούτε προσφέρεται πρόσθετος χρόνος σε επιχειρήσεις που δεν είχαν ολοκληρώσει εγκαίρως την επένδυσή τους.

Ποιοι έχουν δικαίωμα επανυποβολής

Η δυνατότητα αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις οι οποίες είχαν υποβάλει έως τις 17 Ιουλίου 2026 αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης, αλλά κατά τον έλεγχο του φακέλου εντοπίστηκαν ελλείψεις ή λάθη, με αποτέλεσμα το αίτημα να απορριφθεί. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι μπορούν πλέον έως τις 30 Σεπτεμβρίου να επανυποβάλουν το αίτημά τους, ανεβάζοντας τα δικαιολογητικά που έλειπαν ή διορθώνοντας εκείνα στα οποία είχαν εντοπιστεί σφάλματα. Μάλιστα, προβλέπεται δυνατότητα νέας επανυποβολής εντός της ίδιας προθεσμίας εφόσον κατά τον επανέλεγχο εξακολουθούν να διαπιστώνονται ελλείψεις ή λάθη.

Ποιοι μένουν εκτός παράτασης

Η νέα ημερομηνία δεν αλλάζει την καταληκτική προθεσμία για το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης. Οι εργασίες και οι προμήθειες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 17 Ιουλίου 2026 και μέχρι την ίδια ημερομηνία να έχει υποβληθεί το αρχικό αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου.

Επομένως, μια επιχείρηση που δεν είχε ολοκληρώσει την επένδυσή της ή δεν είχε υποβάλει το σχετικό αίτημα έως τις 17 Ιουλίου δεν μπορεί να αξιοποιήσει τη νέα προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι επιχειρήσεις πριν από την επανυποβολή

Οι περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που καλύπτονται από την παράταση δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν νέα επένδυση, αλλά να διορθώσουν τον φάκελο που είχε ήδη υποβληθεί και απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο λόγω ελλείψεων ή λαθών.

Στην πράξη, θα πρέπει πρώτα να εντοπίσουν τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τον έλεγχο του αιτήματός τους και να συμπληρώσουν ή να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Ο φάκελος ολοκλήρωσης περιλαμβάνει τα παραστατικά που τεκμηριώνουν ότι η εγκεκριμένη επένδυση πράγματι πραγματοποιήθηκε, ότι οι σχετικές δαπάνες εξοφλήθηκαν και ότι ο εξοπλισμός που δηλώθηκε στο πρόγραμμα έχει αγοραστεί και εγκατασταθεί σύμφωνα με τους όρους της δράσης.

Ανάλογα με την περίπτωση, απαιτείται επομένως έλεγχος των τιμολογίων και των λοιπών παραστατικών αγοράς, των αποδεικτικών εξόφλησης, καθώς και των στοιχείων και δικαιολογητικών που πιστοποιούν την προμήθεια και εγκατάσταση του επιδοτούμενου εξοπλισμού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην ορθή ανάρτηση κάθε εγγράφου στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς η νέα δυνατότητα δίνεται ακριβώς για την κάλυψη ελλείψεων ή τη διόρθωση εσφαλμένων δικαιολογητικών.

Η προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου αφορά αποκλειστικά αυτή τη διαδικασία. Εφόσον μετά την πρώτη επανυποβολή διαπιστωθούν εκ νέου λάθη ή ελλείψεις, μπορεί να υποβληθεί νέο αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει επίσης έως την ίδια ημερομηνία.

Έως 10.000 ευρώ η ενίσχυση

Το «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις» ενεργοποιήθηκε με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων μέσω της αντικατάστασης ενεργοβόρου εξοπλισμού. Η ενίσχυση είχε οριστεί στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές επιχειρήσεις, με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και στο 40% για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με αντίστοιχο πλαφόν τις 25.000 ευρώ. Έτσι, το μέγιστο ποσό επιδότησης μπορεί να φθάσει τις 10.000 ευρώ.

Στις επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέα συστήματα θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα και συσκευές «έξυπνης» μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας, καθώς και υπηρεσίες που συνδέονται με την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Από τις αιτήσεις στις πληρωμές

Το πρόγραμμα έχει περάσει πλέον οριστικά από τη φάση των αιτήσεων και των επενδύσεων στη φάση των ελέγχων και των εκταμιεύσεων. Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 είχαν ενταχθεί οι πρώτες 2.246 αιτήσεις, με τη συνολική ενίσχυση για τη συγκεκριμένη ομάδα δικαιούχων να ανέρχεται σε περίπου 24,26 εκατ. ευρώ.

Ευρύτερα, μέσω του άξονα «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν διοχετευθεί περισσότερα από 54 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω των δράσεων «Εξοικονομώ - Επιχειρώ» και «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις».