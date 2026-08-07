Ευρωαγορές: Η καλύτερη εβδομάδα από τα τέλη Ιουνίου - Σε νέα υψηλά ο Stoxx 600

Θετικά πρόσημα εμφάνισαν οι βασικοί δείκτες των ευρωαγορών, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομαδιαία απόδοσή τους από τα τέλη Ιουνίου. Ο Stoxx 600 κατέκτησε νέο ιστορικό υψηλό στις 660,25 μονάδες.

Με θετικά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής οι βασικοί δείκτες των ευρωαγορών, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομαδιαία απόδοσή τους από τα τέλη Ιουνίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, διευρύνοντας το σερί του για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, κατέκτησε νέο ιστορικό υψηλό στις 660,25 μονάδες προσθέτοντας 0,31%. Ο Εuro Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,37% στις 6.526 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αναρριχήθηκε 0,63% στις 26.331 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,17% στις 8.714 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κέρδισε 0,33% στις 10.903 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε κατά 0,11% στις 53.742 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 ανήλθε οριακά με +0,03% στις 20.187 μονάδες.

Τα συνολικά κέρδη του δείκτη STOXX 600 παρουσιάζουν πλέον ετήσια αύξηση 21%, παρέχοντας θεμελιώδη στήριξη στις αποτιμήσεις που παραμένουν κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η ανάκαμψη που τροφοδοτήθηκε από μακροοικονομικούς παράγοντες βοήθησε τους ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς να αξιοποιήσουν την ήδη εντυπωσιακή εβδομαδιαία απόδοσή τους, η οποία στηρίχθηκε σε μια εξαιρετική περίοδο δημοσίευσης αποτελεσμάτων για το β' τρίμηνο στους τομείς των φαρμακευτικών προϊόντων, των βιομηχανικών υποδομών και της άμυνας.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Allianz κατέγραψε απώλειες άνω 1%, καθώς ο γερμανικός κολοσσός της ασφάλισης ανακοίνωσε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη πτώση στα καθαρά κέρδη δευτέρου τριμήνου. Ωστόσο, η εταιρεία διατήρησε τον στόχο της για λειτουργικά κέρδη 17,4 δισ. ευρώ το 2026, με περιθώριο απόκλισης 1 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη για το τρίμηνο ενισχύθηκαν κατά 11%, φτάνοντας τα 4,87 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για 4,58 δισ. ευρώ.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, οι γερμανικές εξαγωγές σημείωσαν τον Ιούνιο αύξηση κατά 0,9% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,6% τον Ιούνιο, ενώ το εμπορικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 15,4 δισ. ευρώ. Για το α' εξάμηνο συνολικά, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν 3,7% και οι εισαγωγές 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Την ίδια ώρα, η ανεργία στη Γαλλία, κατά το β' τρίμηνο του 2026, ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα από το γ' τρίμηνο του 2020. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 8,3% στο β' τρίμηνο, αυξημένο κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση, η ανεργία ήταν αυξημένη κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φαίνεται να οδεύουν σε αίσιο μονοπάτι, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. «Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη», δήλωσε πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street καταγράφουν άνοδο, καθώς οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν δυναμικά τις προσδοκίες τους για τα επιτόκια. Βέβαια, η έκθεση για τις μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα έδειξε πως η οικονομία των ΗΠΑ έχασε 23.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παρουσιάζει ξανά διακυμάνσεις μετά από ένα σύντομο άλμα των προσλήψεων την άνοιξη.