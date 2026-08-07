Γεωργιάδης από Ρόδο: «Σε ενάμιση χρόνο, το νοσοκομείο θα είναι καινούργιο»

Σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Ρόδου, αλλά και άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού, ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο υπουργός Υγείας.

Σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Ρόδου, αλλά και άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού, ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα, παρουσία του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου.

Ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο το Νοσοκομείο Ρόδου είναι η στελέχωσή του, ιδιαίτερα ενόψει των συνταξιοδοτήσεων που αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους και οι οποίες δημιουργούν σοβαρή πίεση κυρίως στην Παθολογική Κλινική. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ανακοίνωσε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του προσωπικού, ενώ παρουσίασε την πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται στο νοσοκομείο.

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκε σημαντική αναβάθμιση οκτώ κλινικών και των ΤΕΠ, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις στο δίκτυο σωληνώσεων του νοσοκομείου.

Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό, ξεμπλοκάρει και η διαδικασία για το μεγάλο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης.

«Θα έχουμε δημοπράτηση μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο», ανέφερε ο υπουργός, εκτιμώντας ότι με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων «σε ενάμιση χρόνο από σήμερα, συνολικά ως προς την υποδομή του, το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου θα είναι ένα καινούργιο νοσοκομείο».

Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο: Στόχος να λειτουργεί σε δύο χρόνια

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πολυαναμενόμενο Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο της Ρόδου.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, προχωρά ο διαγωνισμός για το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία μελέτης και κατασκευής, με τον υπουργό Υγείας να τοποθετεί χρονικά τη λειτουργία του σε περίπου δύο χρόνια. Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, έθεσε δημόσια στον υπουργό το κρίσιμο ζήτημα της στελέχωσης της νέας μονάδας, ζητώντας τη διαβεβαίωση ότι δεν θα εξασφαλιστεί μόνο ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός, αλλά και το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό για τη λειτουργία της.

Η απάντηση του κ. Γεωργιάδη ήταν κατηγορηματική:

«Είναι απολύτως εξασφαλισμένη», δήλωσε αναφερόμενος στη λειτουργία και στελέχωση του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο της Ρόδου θα συνδεθεί με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», το οποίο θα υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία του, την εκπαίδευση του προσωπικού και την παρακολούθηση των ασθενών.

«Στην πραγματικότητα θα παρέχουμε τις υπηρεσίες του Αττικού Νοσοκομείου εδώ στη Ρόδο, στο Ακτινοθεραπευτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τη σημαντική πρόοδο στις υποδομές, ο υπουργός Υγείας δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις δυσκολίες προσέλκυσης γιατρών στη Ρόδο. Όπως ανέφερε, στην πρόσφατη προκήρυξη για 23 θέσεις, υπήρξε ενδιαφέρον για μόλις εννέα, με το ποσοστό κάλυψης να βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο εξαιτίας των συνταξιοδοτήσεων που αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους και επηρεάζουν ιδιαίτερα τον παθολογικό τομέα.

Για τον λόγο αυτόν προγραμματίζεται νέα προκήρυξη 10 θέσεων γιατρών, με έμφαση σε παθολόγους, παιδίατρο και άλλες κρίσιμες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και χειρουργικές.

Η νέα προσπάθεια στελέχωσης θα συνοδευτεί, σύμφωνα με τον υπουργό, από αυξημένα οικονομικά κίνητρα, ενώ στη συνολική προσπάθεια θα συμμετέχει και ο δήμος Ρόδου με πρόσθετο οικονομικό κίνητρο για τους γιατρούς που θα επιλέξουν το νοσοκομείο. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον δήμαρχο Ρόδου για την ουσιαστική αυτή συμβολή.

Έρχονται 15 νοσηλευτές και ενισχύεται το Ακτινολογικό

Άμεσες ενισχύσεις ανακοινώθηκαν και σε άλλους κρίσιμους τομείς.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για έναν επικουρικό αναισθησιολόγο και έναν επικουρικό καρδιολόγο, ενώ μέσω της πλατφόρμας επικουρικού προσωπικού αναμένονται 15 νοσηλευτές. Παράλληλα, το Ακτινολογικό Τμήμα ενισχύεται με χειριστές ιατρικών μηχανημάτων, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως οι υπάρχουσες υποδομές.

Ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε τα προβλήματα στη λειτουργία του εξοπλισμού όχι στην κατάσταση των μηχανημάτων, αλλά στην έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού. «Φέρνουμε τρεις χειριστές μηχανημάτων για να λειτουργούν όλα στο μάξιμουμ. 'Αρα όλα παίρνουν μπρος», ανέφερε.Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι νέες προσλήψεις, το νοσοκομείο καλείται να περάσει μια δύσκολη μεταβατική περίοδο, κυρίως σε ό,τι αφορά την κάλυψη των εφημεριών στον παθολογικό τομέα και στα ΤΕΠ.

Για το θέμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με το προσωπικό και τους διευθυντές των τμημάτων, προκειμένου να υπάρξει εσωτερικός συντονισμός και να αποφευχθούν κενά στην καθημερινή λειτουργία. Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε το προσωπικό «που βάζει πλάτη», εκτιμώντας ότι η σημερινή δύσκολη περίοδος μπορεί να ξεπεραστεί με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ενίσχυσης του νοσοκομείου.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η προαναγγελία νέας πρωτοβουλίας του υπουργείου Υγείας, ειδικά για τα νοσοκομεία των νησιών.

Ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, παρότι αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τα νησιά, έχει οδηγήσει παράλληλα σε αύξηση του κόστους ζωής, γεγονός που δυσκολεύει την προσέλκυση γιατρών. Έκανε μάλιστα ειδική αναφορά στη Ρόδο και στη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη που έχει καταγράψει την τελευταία δεκαετία. Όπως ανακοίνωσε, το υπουργείο Υγείας προετοιμάζει πρωτοβουλία που θα παρουσιαστεί στη Βουλή και θα έχει στόχο να δοθεί πιο μόνιμη λύση στο πρόβλημα στελέχωσης των νησιωτικών νοσοκομείων.

Γ. Χατζημάρκος: «Υπάρχει συνεργασία, συνεννόηση και συνέχεια»

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, στάθηκε στη συνεργασία της Περιφέρειας με το υπουργείο Υγείας και τις διοικήσεις των νοσοκομείων των νησιών. Για το Νοσοκομείο Ρόδου ανέφερε ότι βρίσκονται στη διάθεσή του 3,15 εκατ. ευρώ από πόρους της Περιφέρειας για εξοπλισμό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ αναφέρθηκε και στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης, ύψους περίπου 5,4 εκατ. ευρώ.

«Υπάρχει μια συνέχεια, μια συνεχής ροή, γιατί υπάρχει συνεργασία, υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει αλληλοκατανόηση», σημείωσε ο περιφερειάρχης.

Ο κ. Χατζημάρκος χαρακτήρισε το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο ένα έργο που αλλάζει τα δεδομένα στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στα Δωδεκάνησα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση της στελέχωσης και της απρόσκοπτης λειτουργίας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ