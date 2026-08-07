Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 15% σε βασικά υλικά τσιπ για να αντιμετωπίσει την Κίνα

Η κίνηση αυτή, στοχεύει να προστατεύσεις τους Αμερικανούς κατασκευαστές καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό από τη βιομηχανία τσιπ της Κίνας.

Εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την επιβολή δασμών 15% σε εισαγόμενα προϊόντα που κατασκευάζονται από πολυπυρίτιο, ένα υλικό που χρησιμοποιείται σε ημιαγωγούς και ηλιακά πάνελ, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το BBC, το διάταγμα ορίζει επίσης ελάχιστες τιμές εισαγωγής για το πολυπυρίτιο και συναφή προϊόντα και έρχεται έπειτα από έρευνα εθνικής ασφάλειας σχετικά με την παραγωγή του υλικού στο εξωτερικό. Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τον Δεκέμβριο.

Η κίνηση αυτή, στοχεύει να προστατεύσεις τους Αμερικανούς κατασκευαστές καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό από τη βιομηχανία τσιπ της Κίνας, που αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες προστριβής μεταξύ των δύο χωρών.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ανέφερε ότι η κίνηση «διαταράσσει σοβαρά» το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών και πως το Πεκίνο θα αναλάβει δράσει προκειμένου να προστατεύσει τις εταιρείες του.

«Η Ουάσινγκτον καταχράται την κρατική εξουσία για να επιτίθεται σε κινεζικές επιχειρήσεις», αναφέρει σε δήλωση η πρεσβεία προσθέτοντας ότι ο προστατευτισμός δεν θα κάνει τις ΗΠΑ πιο ανταγωνιστικές.

«Για δεκαετίες, οι ΗΠΑ επέτρεπαν ξένες εταιρείες να αποδυναμώνουν τους παραγωγούς στον τομέα του πολυπυριτίου», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό υποστηρίζει τη χρήση δασμών για την προστασία των αμερικανικών θέσεων εργασίας και την τόνωση της οικονομίας.

Πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι κρίσιμο για τον στρατιωτικό εξοπλισμό και τις ηλεκτρονικές συσκευές, ωστόσο οι εισαγωγές έχουν οδηγήσει το μερίδιο των ΗΠΑ στην παγκόσμια παραγωγή πολυπυριτίου να μειωθεί από 50% το 2005 σε λιγότερο από 2% το 2024.