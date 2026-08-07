Cloudflare: Άλμα 12% της μετοχής μετά την αναβάθμιση του guidance

Άλμα 15% σημειώνει η μετοχή της Cloudflare μετά την αναβάθμιση του guidance, βασισμένη στις υψηλότερες δαπάνες των εταιρειών για υποδομές ΑΙ.

Ισχυρά κέρδη της τάξης του 12% σημειώνει η μετοχή της Cloudflare, καθώς η εταιρεία υπηρεσιών cloud αναθεώρησε προς τα πάνω τις ετήσιες προβλέψεις της, λόγω της αύξησης των δαπανών των επιχειρήσεων σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης,

Η Cloudflare αναμένει πλέον έσοδα για ολόκληρο το έτος από 2,86 δισεκατομμύρια δολάρια έως 2,87 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα από την προηγούμενη εκτίμηση για 2,805 δισεκατομμύρια δολάρια έως 2,813 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, αύξησε την πρόβλεψη για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή σε ένα εύρος 1,25 έως 1,26 δολαρίων από την προηγούμενη εκτίμηση για 1,19 έως 1,20 δολάρια.

Η εταιρεία πρόσθεσε περίπου 2 εκατομμύρια προγραμματιστές μόνο στο δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τα 1,5 εκατομμύρια που πρόσθεσε πέρυσι.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία χθες μετά το κλείσιμο της Wall Street, έρχονται να προστεθούν στις ενδείξεις ότι η υψηλότερη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ενισχύει τη ζήτηση πέρα ​​από τους κατασκευαστές τσιπ, προς εταιρείες που παρέχουν το λογισμικό και την υποδομή που χρησιμοποιείται για την κατασκευή και λειτουργία εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι αναλυτές της TD Cowen δήλωσαν ότι η Cloudflare είναι «σε καλή θέση για να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται», ενώ αναλυτές της Morgan Stanley δήλωσαν ότι η πλατφόρμα προγραμματιστών Workers της Cloudflare ήταν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα της.

Η μετοχή της εταιρείας έχει σημειώσει άνοδο άνω του 44% μέχρι στιγμής φέτος, σε σύγκριση με αύξηση σχεδόν 77% της ανταγωνίστριας CrowdStrike και άνοδο 95% της Palo Alto Networks.