ΕΛ.Α.Σ: «Η απροκάλυπτη ώσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει τη χώρα διεθνώς»

«Για τρίτη συνεχή φορά, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη, αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator», σημειώνει η ΕΛ.Α.Σ.

«Για τρίτη συνεχή φορά, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη, αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator», σημειώνει η ΕΛ.Α.Σ. σε ανακοίνωση του τομέα Δικαιοσύνης.

«Η επίμονη αυτή άρνηση παρά τα νέα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως και όσα συντριπτικά στοιχεία προέκυψαν, αφενός από την πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, το οποίο επέβαλε βαριές ποινές 126 ετών στους τέσσερις καταδικασθέντες, ως και από την ομολογία του ιδίου του Ντίλιαν ότι πωλούσε το παράνομο λογισμικό σε κυβερνήσεις, διατηρεί τη σύγκρουση γύρω από το εύρος της δικαστικής διερεύνησης, τον ρόλο των προσώπων που εμφανίζονται ως εμπλεκόμενα και τα όρια της αξιοποίησης νέων, ή συμπληρωματικών στοιχείων», τονίζει, σχολιάζοντας πως «οι πολίτες παρακολουθούν και κρίνουν την απαράδεκτη αυτή στάση ανώτατων λειτουργών της δικαιοσύνης που αρνούνται εμμονικά την διερεύνηση μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης και με πολιτικές προεκτάσεις».

Κατόπιν αυτού, προκειμένου να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη, θα πρέπει οι λειτουργοί της, ανεξάρτητοι και ανεπηρέαστοι, να επιτελούν το έργο τους αναζητώντας πάντα και με κάθε τρόπο την ανεύρεση της αλήθειας, όποια και αν είναι αυτή, όποιους και αν αφορά και θίγει και όχι με νομικούς προσχηματισμούς και ακροβατισμούς», υπογραμμίζει και καταλήγει:

«Η απροκάλυπτη ώσμωση δικαστικής Αρχής και Εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά την χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του Κράτους δικαίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ