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Ρωσικές επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Naftogaz στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας

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Ρωσικές επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Naftogaz στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας
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Η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις σε επτά εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανατολική Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις σε επτά εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανατολική Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Naftogaz.

«Η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια να επιφέρει τη μέγιστη ζημιά στις υποδομές μας, ενόψει του χειμώνα», είπε ο Σέρχιι Φεντορένκο, ο ασκών χρέη προέδρου-γενικού διευθυντή της ουκρανικής εταιρείας.

Το πλήγμα ήταν ένα από τα σφοδρότερα των τελευταίων μηνών σε εγκαταστάσεις της Ukrnafta, της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας της Ουκρανίας, θυγατρικής του ομίλου Naftogaz.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει υποστεί ζημιές εξοπλισμός κρίσιμης σημασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ουκρανία
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