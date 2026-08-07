Allianz: Χειρότερη από την αναμενόμενη πτώση κερδών 8,7%, αλλά διατηρεί τον ετήσιο στόχο

Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ήταν η πτώση στα καθαρά κέρδη που ανακοίνωσε η γερμανική Allianz για το δεύτερο τρίμηνο, με τη μετοχή της να καταγράφει ήπιες απώλειες.

Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ήταν η πτώση στα καθαρά κέρδη που ανακοίνωσε η γερμανική Allianz για το δεύτερο τρίμηνο, με τη μετοχή της να καταγράφει ήπιες απώλειες.

Συγκεκριμένα, ο κολοσσός της ασφάλισης, σημείωσε πτώση 8,7% στα καθαρά κέρδη, λόγω εξόδων δαπανών αναδιάρθρωσης σε περιουσιακά στοιχεία πληροφορικής, καθώς προετοιμάζεται να αυξήσει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η εταιρεία διατήρησε τον στόχο λειτουργικών κερδών για ολόκληρο το έτος, προβλέποντας να φτάνουν στα 17,4 δισ. ευρώ, με περιθώριο απόκλισης 1 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 2,595 δισ. ευρώ (2,99 δισεκατομμύρια δολάρια) στο τρίμηνο έως τον Ιούνιο, σε σύγκριση με κέρδη 2,841 δισεκατομμυρίων ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Το ποσό αυτό ήταν χαμηλότερο από την πρόβλεψη για 2,787 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 11%, φτάνοντας τα 4,87 δισ. ευρώ (5,61 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για 4,58 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, η Pimco προσέλκυσε καθαρές εισροές ύψους 31,7 δισ. ευρώ από εξωτερικούς πελάτες, ενώ η Allianz Global Investors κατέγραψε εισροές 7,6 δισ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου από τις ασφάλειες περιουσίας-ατυχημάτων αυξήθηκαν κατά 7,2%, ενώ οι ασφάλειες ζωής-υγείας αυξήθηκαν κατά 10%.

Η Allianz προέβλεψε έξοδα αναδιάρθρωσης στο τρίμηνο ύψους 643 εκατομμυρίων ευρώ, σε σύγκριση με 152 εκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η εταιρεία ανέφερε σε μια παρουσίαση ότι η αναδιάρθρωση «περιλαμβάνει έναν επιταχυνόμενο παροπλισμό συστημάτων πληροφορικής που συνδέονται με τις επενδύσεις μας σε ροές εργασίας και λύσεις με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης».