Δικαστικό μπλόκο στην αίθουσα χορού του Τραμπ στο Λευκό Οίκο

Ομοσπονδιακό δικαστήριο διέταξε σήμερα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή μιας αίθουσας χορού, κόστους 400 εκατ. δολαρίων.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο διέταξε σήμερα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή μιας αίθουσας χορού, κόστους 400 εκατ. δολαρίων, στη θέση της κατεδαφισμένης Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, επιφέροντας σημαντικό πλήγμα στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, σε άλλη μια υπόθεση που δοκιμάζει τα όρια της προεδρικής εξουσίας του.

Το Εφετείο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, με ψήφους 2-1 επικύρωσε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε κερδίσει το Εθνικό Ίδρυμα για την Διατήρηση της Ιστορίας, το οποίο είχε προσφύγει στα δικαστήρια πέρυσι, αφού η κυβέρνηση κατεδάφισε την Ανατολική Πτέρυγα και άρχισε να κατασκευάζει μια αίθουσα χορού σχεδόν 8.300 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς να λάβει προηγουμένως την άδεια του Κογκρέσου.

Το Εφετείο ανέφερε πάντως ότι αναστέλλει την ισχύ της απόφασής του για 14 ημέρες, δίνοντας χρόνο στην κυβέρνηση να προσφύγει, εάν επιθυμεί, στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Τραμπ είχε ασκήσει έφεση αφού ο δικαστής Ρίτσαρντ Λίον απαγόρευσε δύο φορές να συνεχιστεί η ανέγερση της αίθουσας, επιτρέποντας όμως να διαμορφωθεί ο υπόγειος χώρος. Ο Λίον, που διορίστηκε σε αυτή τη θέση από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τζορτζ Ου. Μπους, αποφάνθηκε ότι κανένας ομοσπονδιακός νόμος δεν δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να κατασκευάσει αίθουσα χορού χωρίς να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου.

Η κυβέρνηση δεν έχει «απεριόριστη εξουσία» για να «επανασχεδιάσει και να ξαναχτίσει τον Λευκό Οίκο -το Σπίτι του Λαού- ώστε να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες ενός προέδρου» αναφέρει η απόφαση.

Η αίθουσα αυτή, την οποία η κυβέρνηση θεωρεί αναγκαία για τις μεγάλες, επίσημες τελετές και για την ασφάλεια του Λευκού Οίκου, είναι ίσως η σημαντικότερη από τις πολλές προσπάθειες του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το τοπίο στο κέντρο της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας, τα κυβερνητικά κτίρια και τα εθνικά μνημεία. Πρόσφατα, άλλο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο πρόεδρος παρανόμως πρόσθεσε το όνομά του στο Κέντρο Τεχνών Κένεντι και τον διέταξε να το απομακρύνει.

Ο Τραμπ θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, προσφεύγοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο, αφού Εφετείο της Ουάσιγκτον του απαγόρευσε να συνεχίσει την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Χαρακτηρίζοντας «πολιτική» την απόφαση, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του ότι «θα προσφύγει αμέσως στο Ανώτατο Δικαστήριο».

«Αυτή η άδικη απόφαση πρέπει να ανατραπεί από το Ανώτατο Δικαστήριο στο σύνολό της. Ο στρατός και η Μυστική Υπηρεσία θεωρούν φρικτή την απόφαση (σ.σ. του ομοσπονδιακού Εφετείου), υποκινούμενη από πολιτικούς λόγους και παράνομη», έγραψε στο Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ