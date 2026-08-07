Προς χαμηλό 10ετίας η παραγωγή ζάχαρης στην Ευρώπη

Η παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να μειωθεί κατά 15 εκατ. τόνους, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Energy.

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ετών αναμένεται να υποχωρήσει η παραγωγή ζάχαρης στην Ευρώπη, καθώς οι συνθήκες καύσωνα βλάπτουν την ήδη περιορισμένη σοδειά, περιορίζοντας τις παγκόσμιες προμήθειες, υπό την πίεση του ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο.

Η παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να μειωθεί κατά 15 εκατ. τόνους, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Energy.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές μείωσης των εκτάσεων, οι παραγωγοί περιόρισαν τις καλλιέργειες μετά από τις μεγάλες σοδειές που άσκησαν πιέσεις στις τιμές.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τις ανησυχίες για παγκόσμιο έλλειμμα ζάχαρης, καθώς το φαινόμενο Ελ Νίνιο επηρεάζει την παραγωγή ζαχαροκάλαμου σε αρκετές βασικές χώρες - παραγωγούς της Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και της Ταϊλάνδης.

Τα συμβόλαια της ακατέργαστης ζάχαρης στη Νέα Υόρκη, αναμένεται να σημειώσουν άνοδο άνω του 7% αυτή την εβδομάδα.

«Η μειωμένη σοδειά θα συμβάλει στη δημιουργία ελλείψεων κατά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους και αυτό έχει ήδη αποτιμηθεί στην αγορά», δήλωσε ο Claudiu Covrig, επικεφαλής αναλυτής της Covrig Analytics. «Με τις εξαγωγές από την Ευρώπη να απουσιάζουν ή τουλάχιστον να έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο, οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν», πρόσθεσε.