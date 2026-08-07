ΗΠΑ: Δικαστήριο διατάσσει την άρση του «παγώματος» Τραμπ στα αιολικά έργα

Αμερικανικό δικαστήριο διέταξε χθες, Πέμπτη, το Πεντάγωνο να άρει το πάγωμα των εγκρίσεων αιολικών έργων, μία ήττα για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς είναι γνωστή η περιφρόνησή του για την αιολική ενέργεια.

Αμερικανικό δικαστήριο διέταξε χθες, Πέμπτη, το Πεντάγωνο να άρει το πάγωμα των εγκρίσεων αιολικών έργων, μία ήττα για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς είναι γνωστή η περιφρόνησή του για την αιολική ενέργεια.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Κάριν Ίμεργκουτ, στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, εξέδωσε προκαταρκτική διαταγή ώστε το Πεντάγωνο να επανεξετάσει την δημιουργία αιολικών πάρκων, δικαιώνοντας αρκετές ομάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την απόφαση να αναφέρει ότι το «πάγωμα» που επιβλήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας προκάλεσε «πλήρη διακοπή» της ανάπτυξης αιολικών έργων στη χώρα.

Το Υπουργείο Άμυνας είχε επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, ισχυριζόμενο ότι οι ανεμογεννήτριες παρεμβάλλονται στα ραντάρ και μπορούν να «κρύψουν» εχθρικά drones.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το Πεντάγωνο ενήργησε αυθαίρετα καθώς άρχισε να επιβραδύνει τις αναθεωρήσεις τον περασμένο Αύγουστο και τις σταμάτησε εντελώς στις αρχές Μαΐου.

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι δεν συζητά τις τρέχουσες δικαστικές διαμάχες, ωστόσο «αξιολογεί ενεργά τα χερσαία έργα αιολικής ενέργειας για να διασφαλίσει ότι δεν βλάπτουν την εθνική ασφάλεια ή τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις».