Καταβλήθηκαν 33,58 εκατ. ευρώ σε 67.746 δικαιούχους για την αγορά λιπασμάτων

ο ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των αυξημένων πιέσεων στο κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την πληρωμή αυτή ενισχύονται παραγωγοί που πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από 15.03.2026 έως 30.06.2026 και υπέβαλαν αίτηση στο myBusinessSupport μέχρι 31.07.2026.

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων. Συνολικά σήμερα, πιστώθηκαν 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους.