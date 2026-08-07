Υεμένη: Νέα φονική επίθεση των Χούθι μέσα σε δύο ημέρες

Χθες, Πέμπτη, τουλάχιστον 58 στρατιώτες σκοτώθηκαν από πυρά πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) των φιλοϊρανών Χούθι.

Τουλάχιστον τρία μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων και δύο άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα στην Υεμένη σε επιθέσεις των ανταρτών Χούθι σε μία επαρχία πλούσια σε πετρέλαιο, την επομένη των πιο φονικών πληγμάτων από την εκεχειρία του 2022.

Χθες, Πέμπτη, τουλάχιστον 58 στρατιώτες σκοτώθηκαν από πυρά πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) των φιλοϊρανών Χούθι, κυρίως στην επαρχία Μαρίμπ (κεντρικά), που επλήγη και πάλι σήμερα.

Οι Χούθι έπληξαν επίσης τη Σαουδική Αραβία το βράδυ της Πέμπτης προκαλώντας τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, σύμφωνα με τον στρατιωτικό συνασπισμό του οποίου ηγείται το Ριάντ, το οποίο επενέβη το 2015 στην Υεμένη για να υποστηρίξει την κυβέρνηση απέναντι στους αντάρτες.

«Ο συνασπισμός δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», προειδοποίησε σήμερα πηγή που πρόσκειται στον σαουδαραβικό στρατό, λέγοντας πως η Μαρίμπ συνιστά «κόκκινη γραμμή».

«Ο συνασπισμός δεν επιδιώκει κλιμάκωση, αλλά δεν θα επιτρέψουμε η υπάρχουσα ισορροπία δυνάμεων επί του πεδίου να αλλάξει», πρόσθεσε.

Η Μαρίμπ είναι μια επαρχία στρατηγικής σημασίας τομείς της οποίας είναι στα χέρια των ανταρτών και άλλοι στα χέρια της κυβέρνησης, που ελέγχει κυρίως την ομώνυμη πόλη καθώς και αγρούς και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σήμερα σε ένα τομέα της νότιας Μαρίμπ, προκαλώντας «τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων, σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό» που έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτική πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι Χούθι εξαπέλυσαν «περισσότερους από δέκα πυραύλους και επτά drones καμικάζι με στόχο στρατόπεδα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Χούθι επιδιώκουν να εξαπολύσουν επίθεση στην πόλη.

Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστή επίθεση σήμερα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας.

Χθες, επίθεση είχε στόχο στρατόπεδο στην ίδια επαρχία καθώς και άλλα στην επαρχία Χαντραμούτ, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία.

Στρατιωτική πηγή έκανε λόγο για 58 νεκρούς και «δεκάδες τραυματίες».

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τις δύο επιθέσεις και είπαν πως ενήργησαν σε αντίποινα για την πρόσφατη ενίσχυση, όπως είπαν, των υεμενίτικων στρατευμάτων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Η τελευταία έξαρση της βίας αναβιώνει τον κίνδυνο επιστροφής στον πόλεμο στην Υεμένη, τη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου, όπου η εκεχειρία που επιτεύχθηκε το 2022 ανάμεσα στους Χούθι, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, και την κυβέρνηση κρατούσε προτού καταρρεύσει τον περασμένο μήνα.

Η επανάληψη της σύγκρουσης, που ξέσπασε το 2014, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή έπειτα από τον πόλεμο που εξαπέλυσαν στα τέλη Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Την Τετάρτη οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, στο πλαίσιο του αποκλεισμού που ανακοίνωσαν τον Ιούλιο ότι θα επιβάλουν στα λιμάνια και τον στόλο της Σαουδικής Αραβίας.

Είχαν πλήξει προηγουμένως κυρίως πετρελαϊκές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, η οποία από την πλευρά της εξαπέλυσε πυρά κατά θέσεων των Χούθι.

Ο πόλεμος στην Υεμένη έχει προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχει βυθίσει τη χώρα σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ