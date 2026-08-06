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Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα»

Newsroom
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Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα»
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Την υπηκοότητα δεν θα αποκτούν επίσης τα παιδιά ορισμένων ξένων διπλωματικών υπαλλήλων που γεννιούνται στις ΗΠΑ και, δυνητικά, στα αμερικανικά εδάφη στο μέλλον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

«Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στο Ιράν.

Σε ερώτηση για την κατάσταση των αποθεμάτων πυρομαχικών, ο Τραμπ δήλωσε ότι η χώρα διαθέτει σχεδόν απεριόριστο απόθεμα ορισμένων όπλων, αλλά σημείωσε ότι «πάντα θέλει περισσότερα».

«Διαθέτουμε ​ορισμένους ⁠τύπους πυρομαχικών που είναι πολύ ισχυροί, για τους οποίους έχουμε ​απεριόριστο, σχεδόν απεριόριστο απόθεμα. Υπάρχουν ​άλλοι ⁠τύποι για τους οποίους το απόθεμα είναι λίγο πιο περιορισμένο», δήλωσε ο Τραμπ.

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
Πόλεμος
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