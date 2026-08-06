Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.
«Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στο Ιράν.
Σε ερώτηση για την κατάσταση των αποθεμάτων πυρομαχικών, ο Τραμπ δήλωσε ότι η χώρα διαθέτει σχεδόν απεριόριστο απόθεμα ορισμένων όπλων, αλλά σημείωσε ότι «πάντα θέλει περισσότερα».
«Διαθέτουμε ορισμένους τύπους πυρομαχικών που είναι πολύ ισχυροί, για τους οποίους έχουμε απεριόριστο, σχεδόν απεριόριστο απόθεμα. Υπάρχουν άλλοι τύποι για τους οποίους το απόθεμα είναι λίγο πιο περιορισμένο», δήλωσε ο Τραμπ.