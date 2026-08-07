Wall Street: Κέρδη παρά τα στοιχεία για την απασχόληση - Άνοδος 16% για Airbnb

Στο ταμπλό πρωταγωνιστούν οι μετοχές τσιπ, με την Cloudflare να σημειώνει άνοδο 12%.

Με θετικά πρόσημα κινούνται στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας οι δείκτες στη Wall Street καθώς οι επενδυτές ερμηνεύουν την επιδείνωση της αγοράς εργασίας ως σημάδι ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα τηρήσει στάση αναμονής και δεν θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,05% στις 53.914 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,36% στις 7.737 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σκαρφαλώνει 1% στις 26.602 μονάδες.

Στο ταμπλό πρωταγωνιστούν οι μετοχές τσιπ, με την Cloudflare να σημειώνει άνοδο 12% αφού η εταιρεία κυβερνοασφάλειας στο cloud δημοσίευσε θετικές προοπτικές τόσο για ολόκληρο το έτος όσο και για το τρέχον τρίμηνο.

Επιπλέον, άλμα 16% κάνει η μετοχή της Airbnb καθώς παρουσίασε αύξηση στα έσοδα και αναθεώρησε για δεύτερη φορά τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους.

Οι δείκτες οδεύουν προς δεύτερη κερδοφόρα εβδομάδα, με τον S&P 500 να βρίσκεται μέχρι στιγμής ενισχυμένος κατά πάνω από 3%, ενώ κέρδη σχεδόν 3% έχει σημειώσει ο Dow. Ο Nasdaq έχει κερδίσει πάνω από 4% και ενδεχομένως να καταγράψει την καλύτερη εβδομαδιαία του επίδοση από τον Μάιο, χάρη στο rebound των μετοχών τσιπ.

Στα μάκρο της ημέρας, η έκθεση για τις μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα έδειξε πως η οικονομία των ΗΠΑ έχασε 23.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παρουσιάζει ξανά διακυμάνσεις μετά από ένα σύντομο άλμα των προσλήψεων την άνοιξη. Η μείωση της απασχόλησης ήταν η πρώτη που καταγράφεται από τον Φεβρουάριο, ενώ οι αυξήσεις στις θέσεις εργασίας τον Ιούνιο και τον Μάιο μειώθηκαν επίσης απότομα.

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1% από 4,2%, κυρίως επειδή περισσότεροι άνθρωποι σταμάτησαν να αναζητούν εργασία, όπως αναφέρουν τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις υποχωρούν μετά τα στοιχεία για την απασχόληση, με την απόδοση του διετούς ομολόγου διαμορφώνεται στο 4,16%, ενώ του 10ετούς στο 4,62%.

«Για την αγορά εργασίας, αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει πλέον ισχυρή δυναμική και ίσως αρχίζουν να εμφανίζονται σημάδια επιβράδυνσης. Για τις αγορές, όμως, οι δύο μεγαλύτερες ανησυχίες είναι οι αποδόσεις των ομολόγων και ο πληθωρισμός», δήλωσε στο CNBC η Saira Malik, επικεφαλής επενδύσεων της Nuveen.

Οι πλειονότητα των επενδυτών αναμένει πλέον ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα στο εύρος 3,5%-3,75% τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME, όταν πριν από μία ημέρα έδιναν 55% σε μία αύξηση επιτοκίων.

Υπενθυμίζεται πως η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά προέρχεται από μία πτωτική συνεδρίαση λόγω των αυξημένων τιμών του πετρελαίου και της αβεβαιότητας γύρω από την πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.