Οδικά έργα δισεκατομμυρίων ευρώ αθροιστικά, που αναμένεται να αλλάξουν τον μεταφορικό «χάρτη» και το εθνικό δίκτυο, βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι σε φάση παράδοσης ή έχουν ήδη, κάποια εξ αυτών, ήδη «κόψει κορδέλες». Ο ΒΟΑΚ, ο Ε 65, το Ιωάννινα – Κακκαβιά, το ΣΔΙΤ νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, ο Μπάλος – Άμφισσα, η Παράκαμψη Χαλκίδας και τα άλλα projects.

Οδικά έργα δισεκατομμυρίων ευρώ αθροιστικά, που αναμένεται να αλλάξουν τον μεταφορικό «χάρτη» και το εθνικό δίκτυο, τουλάχιστον σε ότι αφορά στους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας, βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι σε φάση παράδοσης ή έχουν ήδη, κάποια εξ αυτών, μόλις «κόψει κορδέλες». Πρόκειται για μεγάλες υποδομές όπως ο ΒΟΑΚ, το FlyOver Θεσσαλονίκης, ο Ε 65, τα οδικά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία (λόγω Daniel), η επέκταση της Ιονίας Οδού προς Κακκαβιά, το Μπράλος – Αμφισσα, η Παράκαμψη Χαλκίδας και πλήθος άλλων project που βρίσκονται στο επίκεντρο.

Μάλιστα, μόλις προ εβδομάδων απασχόλησαν και το ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής), που έκανε μια αποτίμηση και χαρτογράφηση της πορείας υλοποίησης των έργων που διαμορφώνουν τα εθνικά δίκτυα στους τομείς των οδικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών και σιδηροδρομικών υποδομών, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030 (εφόσον δεν προκύψουν καθυστερήσεις).

Σε κάθε περίπτωση η «λίστα» των οδικών υποδομών – δικτύων περιλαμβάνει σημαντικές υποδομές, πάνω από 15 τον αριθμό. Για αρκετές από τις οποίες, ωστόσο, όπως κατά καιρούς έχει αποκαλύψει το insider.gr, δεν έχουν λείψει οι καθυστερήσεις στις εργασίες (όχι με ευθύνη αναδόχων), άρα και στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης - ολοκλήρωσης, οι μεγάλες αποζημιώσεις προς τους ιδιώτες για τα προβλήματα ή και ως πριμ επίσπευσης, απεντάξεις από το RRF και άλλου είδους σχετικές παθογένειες που συναντάμε στον τομέα των υποδομών.

1. Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης (ΤΕΚΑΛ)

Το έργο έχει προϋπολογισμό €36 εκατ. Και συνολικό μήκος 4 χλμ. περίπου. Περιλαμβάνει τεχνικά γεφύρωσης και κόμβους καθώς και την οδό σύνδεσης με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 77% (στοιχεία που παρουσιάστηκαν μέσα Ιουλίου).

2. Κάθετος άξονας 61 Εγνατίας Οδού: Τμήμα Δράμα-Καβάλα (61.5) Υποτμήμα: Α/Κ Κρηνίδων - Ι/Κ Σταυρού

Το έργο έχει προϋπολογισμό €60,8 εκατ. Με το υπόψη έργο θα κατασκευαστεί το τελευταίο υποτμήμα, Κρηνίδες-Σταυρός, του άξονα Δράμα-Καβάλα μήκους 8,26 χλμ. περίπου, το οποίο συνδέεται με την υφιστάμενη Ε.Ο. Δράμα-Καβάλα. Aναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 45%.

3. Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (Flyover, ΣΔΙΤ με ανάδοχο το σχήμα ΑΒΑΞ - ΜΕΤΚΑ)

Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου €463 εκατ. και υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ. Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, συνολικού μήκους 12 χλμ., από τον Α/Κ Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) έως τον Α/Κ Κ12 (σύνδεση με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών) με την προσθήκη Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (Flyover) (4χλμ) επί τεχνικών, συνολικού μήκους περίπου 7 χλμ. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης θα πραγματοποιηθεί και διαπλάτυνση, σε κάθε ρεύμα, κατά δύο λωρίδες σε τμήμα 8 χλμ. και κατά μία λωρίδα κυκλοφορίας στα υπόλοιπα 4 χλμ. Στην περίοδο συντήρησης και λειτουργίας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται και η Δυτική Περιφερειακή Οδός μήκους 7,5 χλμ. Η ολοκλήρωσή του προβλέπεται εντός του 2027. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 55%.

4. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65, Βόρειο Τμήμα (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)

Το συνολικό μήκος του Ε65 είναι 181 χλμ. και εκτείνεται από τη Λαμία έως τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό.

Ήδη έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία το Νότιο, το Ενδιάμεσο και μέρος του Βόρειου Τμήματος μήκους 136 χλμ. Το Βόρειο Τμήμα του Ε65, από τα Τρίκαλα έως την Εγνατία, έχει προϋπολογισμό €442 εκατ. και μήκος 71 χλμ. Ως γνωστόν, μόλις προ ημερών δόθηκε στην κυκλοφορία και το υποτμήμα Καλαμπάκα -Εγνατία μήκους 45,5 χλμ..

5. Αποκαταστάσεις βλαβών οδικών υποδομών λόγω της κακοκαιρίας Daniel (ανάδοχοι οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ)

Σκοπός των έργων αυτών που συμβασιοποιήθηκαν στις 29/4/2025, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης εντός του 2029 και προϋπολογισμό €900 εκατ. , είναι η αποκατάσταση της βατότητας, της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου που καταστράφηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων τον Σεπτέμβριο του 2023 στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς.

5.1. Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Βόλου και Ρήγα Φεραίου, με προϋπολογισμό δημοπράτησης €278, 2 εκατ. 5.2. Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μετεώρων και Πύλης, με προϋπολογισμό δημοπράτησης €267,5 εκατ. 5.3. Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας, με προϋπολογισμό δημοπράτησης €184 εκατ. 5.4. Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων, με προϋπολογισμό δημοπράτησης €170 εκατ. 5.5. Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias; στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του ΠΑΘΕ, αρμοδιότητας συντήρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού €19,5 εκατ. Το συγκεκριμένο έργο έχει ημερομηνία περαίωσης εντός του 2027.

6. Μπράλος – Άμφισσα (ανάδοχος ΑΒΑΞ)

Έργο με προϋπολογισμό €300 εκατ. μήκους περίπου 30 χλμ. που αφορά το τμήμα Μπράλος -Άμφισσα και το τμήμα Παράκαμψη Γραβιάς - Μεταλλεία Βωξίτη, του Διαγώνιου Άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο. Αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2028. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 30%.

7. Παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών (ΜΕΤΚΑ)

Το υπόψη έργο, προϋπολογισμού περίπου € 210 εκατ. έχει ως αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή της Παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών, συνολικού μήκους περίπου 27 χλμ., με τα συνοδά τους έργα και εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης εντός του 2028. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 10%.

8. Συμπληρωματικά έργα κόμβου Α/Κ Μεταμόρφωσης (Νέα Αττική Οδός, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)

Το υπόψη έργο, προϋπολογισμού περίπου €3 εκατ. έχει ως αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή της κυκλοφοριακής αναβάθμισης του Α/Κ Μεταμόρφωσης και εκτιμώμενη ημερομηνία περαίωσης τέλος του 2026.

9. Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά (ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης)

Το υπόψη έργο, προϋπολογισμού περίπου €51 εκατ. έχει ως αντικείμενο την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά για την σύνδεση της Δ.Π.Λ.Α με την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, την Αναβάθμιση του Υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, τη κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων, τη αναδιαμόρφωση της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων καθώς και τη κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής και και εκτιμώμενη ημερομηνία περαίωσης Ιούλιος του 2029.

10. Επέκταση Ιόνιας Οδού, Τμήμα Ιωάννινα-Κακαβιά (ΑΒΑΞ)

Το υπόψη έργο, με προϋπολογισμό €310 εκατ., έχει ως αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή του οδικού τμήματος από Ιωάννινα έως Κακκαβιά συνολικού μήκους 70 χλμ., Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 18/12/2024, το έργο είναι σε φάση σύνταξης και οριστικοποίησης των μελετών και έχει συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης εντός του 2029. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 6%

11. Βόνιτσα-Λευκάδα (AKTOR)

Αντικείμενο του έργου αυτού, προϋπολογισμού €49 εκατ. είναι η βελτίωση της οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο - Δυτικός Άξονας η οποία προβλέπεται να πραγματοποιείται μέσω δύο νέων οδικών τμημάτων: (α) του τμήματος Βόνιτσας - Λευκάδας, μήκους 16 χλμ. και (β) του τμήματος Ακτίου - Αγίου Νικολάου, μήκους 5 χλμ. και έχει ημερομηνία ολοκλήρωσης μέσα στο 2026. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 85%.

12. Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος (TERNA, AKTOR, ΑΒΑΞ)

Το υπόψη έργο, με Σύμβαση Παραχώρησης, με τίμημα μελετών κατασκευών περίπου €300 εκατ., αφορά στην κατασκευή του τμήματος Πάτρα-Πύργος μήκους 75 χλμ. To σύνολο του έργου παραδόθηκε Νοέμβριο του 2025.

13. Παράκαμψη Γιάλοβας (AKTOR)

Το υπόψη έργο, προϋπολογισμού €40,5 εκατ. και αφορά στη βελτίωση τμήματος μήκους 3,5 χλμ. της υφιστάμενης 9ης Εθνικής Οδού και στην κατασκευή νέου τμήματος μήκους 4,2 χλμ. για την παράκαμψη του οικισμού της Γιάλοβας και ημερομηνία ολοκλήρωσης εντός του 2027 λόγω καθυστερήσεων στις απαλλοτριώσεις. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 15%.

14. Kαλαμάτα-Ρυζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη (AKTOR)

Το έργο, με προϋπολογισμό περίπου €252 εκατ. υλοποιείται με Σύμβαση ΣΔΙΤ. Αφορά την μελέτη και κατασκευή - αναβάθμιση του τμήματος της Εθνικής Οδού Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος και Πύλος – Μεθώνη μήκους περίπου 49 χλμ., και εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης το 2028. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 22%

15. ΒΟΑΚ: Nεάπολη- Άγιος Νικόλαος (AKTOR)

Το υπόψη δημόσιο έργο, με προϋπολογισμό (με προαίρεση) €186 εκατ., έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση - διαπλάτυνση του υφιστάμενου τμήματος Νεάπολη - Αγ. Νικόλαος με την κατασκευή τετράιχνης αρτηρίας, μήκους περίπου 14,5 χλμ. Στο αντικείμενο του υπόψη έργου περιλαμβάνεται ως προαίρεση και η αναβάθμιση της Π.Ε.Ο. Νεάπολη- Άγιος Νικόλαος. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτιμάται θα είναι εντός του 2027 λόγω καθυστερήσεων στις απαλλοτριώσεις. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων ΤΑΑ είναι 74%. Όπως έχουμε αναφέρει, αναμένεται η παράδοση, εντός καλοκαιριού, των 10,2 χλμ. του έργου.

16. ΒΟΑΚ: Χερσόνησος - Νεάπολη (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR)

Το υπόψη έργο, που υλοποιείται με ΣΔΙΤ, και προϋπολογισμό €330 εκατ. έχει ως αντικείμενο την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του τμήματος του τμήματος Χερσόνησης-Νεάπολη στα τμήματα Χερσόνησος - Μάλια και Μάλια-Νεάπολη, συνολικού μήκους 22,5 χλμ., του συνοδού παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου εξυπηρέτησης, μήκους περίπου 9,7 χλμ. Στην περίοδο συντήρησης και λειτουργίας περιλαμβάνεται και το τμήμα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος ως προαίρεση. Το έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων ΤΑΑ είναι 95%.

17. BOAK: Χανιά - Ηράκλειο (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με συμφωνία εισόδου των AKTOR – METLEN/ΜΕΤΚΑ)

Το έργο Παραχώρησης, με προϋπολογισμό €1,75 δισ., αφορά στη μελέτη-κατασκευήχρηματοδότηση-λειτουργία-συντήρηση του οδικού άξονα από τον Κίσσαμο έως την Χερσόνησο, μήκους περίπου 187 χλμ. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε τον Μάιο του 2025 και αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι το 2030. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων ΤΑΑ είναι 50%.