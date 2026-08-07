Ακίνητα - Αθήνα: Οι τιμές και τα ειδικά χαρακτηριστικά σε περιοχές του ιστορικού - εμπορικού κέντρου

Τι αποτυπώνεται στο πρόσφατο Athens Market Report Engel & Völkers Ελλάδας για την αγορά ακινήτων σε περιοχές όπως το Κολωνάκι, το Σύνταγμα, η Πλάκα, το Θησείο, το Μοναστηράκι, το Γκύζη, το Μουσείο, τα Εξάρχεια. Τι συμβαίνει σε Ψυρρή, Ιλίσια, Κουκάκι, Πετράλωνα. Τι ψάχνουν οι αγοραστές - επενδυτές. Τα χαρακτηριστικά και η τάση. Ο ρόλος του Μετρό.

Στο Κολωνάκι η μέση τιμή πώλησης ακινήτου ανέρχεται το 2026 σε 6.086 ευρώ/τ.μ. (με ετήσια μεταβολή +9,5%), με την περιοχή του Συντάγματος να ακολουθεί με μέση τιμή πώλησης στα 5.638 ευρώ/τ.μ. (+13,8%) και το «δίπολο» Πλάκα, Θησείο με 4.698 ευρώ/τ.μ. (αλλά με ετήσια μεταβολή -3,89%) να «κλείνουν» τις πρώτες θέσεις όσον αφορά στο ιστορικό κέντρο, σύμφωνα με πρόσφατο Market Report του γνωστού μεσιτικού ομίλου Engel & Völkers Ελλάδας.

Όπως αναφέρονταν σε σχετική ανάλυση για τις τιμές σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, το Ιστορικό & Εμπορικό Κέντρο αποτελεί την «καρδιά» και τη βιτρίνα της Αθήνας. Είναι το διοικητικό, εμπορικό, ιστορικό και τουριστικό κέντρο της χώρας, καλύπτοντας περιοχές όπως το Σύνταγμα, η Πλάκα, το Μοναστηράκι, το Θησείο, το Ψυρρή, το Κουκάκι, το Κολωνάκι, η Κυψέλη, τα Εξάρχεια και το Μουσείο αλλά και περιοχές όπως τα Πετράλωνα, το Γκύζι, τα Ιλίσια και οι Αμπελόκηποι.

Οι περιοχές του Ιστορικού Κέντρου χαρακτηρίζονται από τις υψηλές αξίες ακινήτων, τη μεγαλύτερη πυκνότητα διατηρητέων κτιρίων και την πιο έντονη επενδυτική δραστηριότητα από το εξωτερικό.

Το Κολωνάκι παραμένει σταθερή αξία στην αγορά ακινήτων, καθώς τα προτιμούν αγοραστές υψηλού εισοδήματος λόγω ασφάλειας και prestige. Αμέσως μετά σε δημοφιλία έρχεται η Πλάκα λόγω των σπάνιων και μοναδικής αξίας νεοκλασικών ακινήτων και το Κουκάκι καθώς η εγγύτητα του στην Ακρόπολη ανεβάζει τη δημοτικότητά του».

Σύμφωνα με το Athens Market Report 2026, το Ιστορικό Κέντρο χαρακτηρίζεται από την έλλειψη νέας δόμησης, με τα παλαιά μη ανακαινισμένα να αποτελούν το 35% του αποθέματος, τα ανακαινισμένα (Επενδυτικά) 45%, τα νεόδμητα (από ανακατασκευή) το 15% και τα Διατηρητέα/Ειδικά κτίρια 5%.

Σχετικά με άλλες περιοχές του τομέα που η Engel & Völkers Ελλάδας εντάσσει στο ιστορικό – εμπορικό κέντρο, η μέση τιμή πώλησης στο Γκύζι έφτασε σε 2.590 ευρώ/τ.μ. (+13.8%), στους Αμπελόκηπους 2.990 ευρώ (+3%), στου Ψυρρή σε 3.836 ευρώ/τ.μ. (+13.8%), στο Μοναστηράκι σε 4.165 ευρώ/τ.μ. (με -26% ετήσια μεταβολή), σε Εξάρχεια / Νεάπολη σε 3.046 ευρώ/τ.μ. (+9,22%), στα Πετράλωνα σε 2.763 ευρώ (+1,54%), στην Κυψέλη 1.900-3.000 ευρώ/τ.μ., στα Ιλίσια σε 2.500-3.500 ευρώ/τ.μ. και στην περιοχή Μουσείο στα 2.900 ευρώ/τ.μ. με ετήσια μεταβολή +7.8%.

Όπως αναφέρεται, το είδος των ακινήτων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού ποικίλει ανάλογα με την περιοχή. Σε περιοχές όπως η Πλάκα και το Θησείο υψηλή ζήτηση συγκεντρώνουν νεοκλασικά ακίνητα και οροφοδιαμερίσματα, πλήρως ανακαινισμένα με ιστορικό χαρακτήρα και θέα στην Ακρόπολη.

Σε περιοχές όπως το Σύνταγμα, το Μοναστηράκι και το Ψυρρή το ενδιαφέρον στρέφεται σε βιομηχανικά lofts και επαγγελματικούς χώρους που μετατρέπονται σε Airbnb ή μικρά ξενοδοχεία. Τέλος σε περιοχές όπως οι Αμπελόκηποι, το Μουσείο, το Γκύζη, τα Εξάρχεια και το Κουκάκι την τιμητική τους έχουν μικρά διαμερίσματα 2-3 δωματίων είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για εκμίσθωση. Το 80% των αγοραστών είναι ξένοι και εγχώριοι επενδυτές, ενδιαφερόμενοι για Golden Visan, θεσμικά funds και ελληνικές οικογένειες που θέλουν να μικρο-επενδύσουν.

Κατά το μεσιτικό γραφείο, καταγράφεται αύξηση της ζήτησης για πολυτελή μεγάλα ακίνητα λόγω των νέων ορίων της Golden Visa, επενδυτική στροφή στην αγορά serviced apartments λόγω περιορισμού και κορεσμού των Airbnb, αύξηση τιμών σε περιοχές όπως τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι λόγω της επέκτασης της Γραμμής 4 του Μετρό.

Επίσης, σημειώνεται αύξηση επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Μουσείου λόγω της επικείμενης προγραμματισμένης ανακαίνισης του Μουσείου, αλλά και αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος για πλήρως ανακαινισμένα ακίνητα με υψηλή ενεργειακή κλάση, καθώς μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλότερα ενοίκια.