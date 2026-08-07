Υπ. Παιδείας: Στεγαστικό επίδομα ύψους 2,3 εκατ. ευρώ σε 1.120 φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χρηματοδότηση εγκρίθηκε από το υπουργείο Παιδεία για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Χρηματοδότηση ύψους 2.294.500 ευρώ εγκρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε 1.120 φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Η ενίσχυση αφορά φοιτητές που σπουδάζουν σε ένα από τα μεγαλύτερα περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας, με παρουσία σε πέντε πόλεις: Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία. Έχει στόχο να στηρίξει όσους καλούνται να καλύψουν το κόστος στέγασης, μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Από τους συνολικά 1.120 δικαιούχους, οι 1.011 θα λάβουν στεγαστικό επίδομα ύψους 2.000 ευρώ, ενώ 109 φοιτητές θα ενισχυθούν με το αυξημένο ποσό των 2.500 ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί, ανέρχεται σε 2.294.500 ευρώ.

Η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί βασικό μέρος της πολιτικής του υπουργείου, για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που διευρύνει τις ευκαιρίες για τους νέους και στηρίζει ουσιαστικά την προσπάθειά τους να σπουδάσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, εκτιμά το υπουργείο Παιδείας, τονίζοντας παράλληλα ότι ιδιαίτερα σε ένα ίδρυμα με γεωγραφική ανάπτυξη σε πέντε πόλεις της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, η στήριξη της στέγασης αποκτά ξεχωριστή σημασία για τη φοιτητική καθημερινότητα.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, αναφερόμενη στην έγκριση της χρηματοδότησης, τόνισε ότι η πρόσβαση στις σπουδές συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους:

«Η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να σπουδάσει στην πόλη και στο Πανεπιστήμιο που επέλεξε συνδέεται άμεσα με τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι πίσω από κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του βρίσκεται μια οικογένεια που στηρίζει αυτή την προσπάθεια και αντιμετωπίζει ένα σημαντικό οικονομικό βάρος.

Η υπουργός υπογράμμισε επίσης, ότι η στήριξη αφορά ιδιαίτερα ένα ίδρυμα με μεγάλη γεωγραφική διασπορά, καθώς οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκονται σε πέντε διαφορετικές πόλεις της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με την υπουργό, η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί μέρος της προσπάθειας για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που διευρύνει τις δυνατότητες πρόσβασης και στηρίζει τους φοιτητές ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

«Επενδύουμε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που ανοίγει δρόμους και δημιουργεί ευκαιρίες για κάθε νέο και κάθε νέα, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγάλωσε ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του», δήλωσε η κ. Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι η επιλογή των σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από την απαραίτητη στήριξη, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ακαδημαϊκή τους πορεία.