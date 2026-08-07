Σαουδική Αραβία: Η αμυντική συμφωνία με Τουρκία και Πακιστάν δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες

«Η συμφωνία δεν έχει στόχο τη δημιουργία ενός στρατιωτικού άξονα ούτε ενός σεκταριστικού μπλοκ», ανέφερε Σαουδάραβας αξιωματούχος.

Σαουδάραβας αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε με την Τουρκία και το Πακιστάν δεν συνδέεται με «πυρηνικές φιλοδοξίες» και «δεν συνιστά απειλή για καμιά χώρα της περιοχής».

«Η συμφωνία δεν έχει στόχο τη δημιουργία ενός στρατιωτικού άξονα ούτε ενός σεκταριστικού μπλοκ. Και επίσης δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες ή μια κούρσα εξοπλισμών, αλλά αντιθέτως στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμων ικανοτήτων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υφυπουργός αρμόδιος για τη δημόσια διπλωματία Ραγιέντ Κρίμλι προσθέτοντας ότι η συμφωνία αυτή δεν αντιπροσωπεύει «μια κλιμάκωση των εντάσεων» στην περιοχή.

Τουρκία: «Η συμφωνία δε στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα»

Η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας «δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα», δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

«Η συμφωνία της Μέκκας, που δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, θα ενισχύσει την κοινή ασφάλεια και τη συλλογική αποτροπή των τριών χωρών, συμβάλλοντας σημαντικά στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας», δήλωσε σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ