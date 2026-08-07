Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος της ΔΕΗ για την στρατηγική είσοδο στην Πολωνία

Η Deloitte Ελλάδος, σε στενή συνεργασία με την Deloitte Πολωνίας, ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, στη συμφωνία για την απόκτηση από τις EDP Renewables Polska Sp. z o.o. και EDP Renewables Polska HoldCo S.A., διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 277,3 MW.

Η Deloitte Ελλάδος, σε στενή συνεργασία με την Deloitte Πολωνίας, ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, στη συμφωνία για την απόκτηση από τις EDP Renewables Polska Sp. z o.o. και EDP Renewables Polska HoldCo S.A., διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 277,3 MW.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη στρατηγική είσοδο του Ομίλου ΔΕΗ στην πολωνική αγορά ενέργειας και συνιστά ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την περαιτέρω επέκτασή του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα των δυνατοτήτων της Deloitte να υποστηρίζει σύνθετες διασυνοριακές επενδύσεις, συνδυάζοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) και Due Diligence , μέσα από τη στενή συνεργασία των ομάδων της σε διαφορετικές αγορές.

Η ομάδα M&A Advisory της Deloitte Ελλάδος είχε τον κεντρικό συντονισμό της συναλλαγής, παρέχοντας ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τον Όμιλο ΔΕΗ σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Παράλληλα, οι ομάδες Financial Due Diligence και Tax Due Diligence της Deloitte Πολωνίας προσέφεραν εξειδικευμένη υποστήριξη για την αξιολόγηση της συναλλαγής.

Ο Δημήτρης Νεκτάριος, Partner, Infrastructure & Capital Projects Leader στην Deloitte Ελλάδος, με αφορμή την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σημείωσε: «Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση του ευρωπαϊκού αποτυπώματος του Ομίλου ΔΕΗ και τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του. Η επιτυχής υλοποίηση σύνθετων διασυνοριακών συναλλαγών αυτού του μεγέθους απαιτεί βαθιά γνώση των επιμέρους αγορών, τεκμηριωμένη χρηματοοικονομική αξιολόγηση και αποτελεσματικό συντονισμό διαφορετικών ειδικοτήτων και χωρών. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία των ομάδων μας σε Ελλάδα και Πολωνία και ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση και την ομάδα M&A του Ομίλου ΔΕΗ για την εμπιστοσύνη τους και την εξαιρετική συνεργασία».