ΗΠΑ: Χάθηκαν 23.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο - Σημάδια επιδείνωσης στην αγορά εργασίας

Η οικονομία των ΗΠΑ έχασε 23.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, με τις προσλήψεις τους δύο προηγούμενους μήνες να είναι πολύ πιο αδύναμες από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί.

Η οικονομία των ΗΠΑ έχασε 23.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, με τις προσλήψεις τους δύο προηγούμενους μήνες να είναι πολύ πιο αδύναμες από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παρουσιάζει ξανά διακυμάνσεις μετά από ένα σύντομο άλμα των προσλήψεων την άνοιξη.

Η μείωση της απασχόλησης ήταν η πρώτη που καταγράφεται από τον Φεβρουάριο, ενώ οι αυξήσεις στις θέσεις εργασίας τον Ιούνιο και τον Μάιο μειώθηκαν επίσης απότομα.

Μια μεγάλη πτώση 50.000 θέσεων εργασίας στον τομέα της κυβέρνησης πυροδότησε την πτώση τον Ιούλιο. Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ουσιαστικά αυξήθηκε κατά 30.000.

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1% από 4,2%, κυρίως επειδή περισσότεροι άνθρωποι σταμάτησαν να αναζητούν εργασία, όπως αναφέρουν τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία.

Οι μισθοί επίσης αυξήθηκαν ελάχιστα, ένα ακόμη αρνητικό σημάδι. Η αύξηση των ωριαίων αποδοχών τους τελευταίους 12 μήνες μειώθηκε στο 3,2% από 3,4% και έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από λίγο πριν την πανδημία του 2020.

Η ιδιαίτερα αρνητική έκθεση για την απασχόληση του Ιουλίου θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα προχωρήσει στην αύξηση των επιτοκίων σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Οι αξιωματούχοι της Fed συνεχίζουν την πολιτική τους υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά εργασίας είναι σταθερή, κάτι που τους επιτρέπει να επικεντρωθούν στην καταπολέμηση του πληθωρισμού. Πλέον, ίσως χρειαστεί να εξετάσουν εάν η αγορά εργασίας χρειάζεται περισσότερη στήριξη, αποκλείοντας έτσι μια αύξηση των επιτοκίων.