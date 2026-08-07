Γερμανία: Αυξήθηκαν οι εξαγωγές τον Ιούνιο

Για το α' εξάμηνο συνολικά, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν 3,7% και οι εισαγωγές 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αύξηση 0,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα σημείωσαν τον Ιούνιο οι εξαγωγές στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis). Σύμφωνα με το Reuters, αναλυτές ανέμεναν ηπιότερη αύξηση κατά 0,2%. Σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,6% τον Ιούνιο.

Το εμπορικό πλεόνασμα τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στα 15,4 δισ. ευρώ (17,8 δισ. δολάρια), μειωμένο σε σχέση με το πλεόνασμα των 19,3 δισ. ευρώ του Μαΐου.

Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση 4,4% σε σύγκριση με τον Μάιο, ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 ενισχύθηκαν κατά 8,4%.

Για το α' εξάμηνο συνολικά, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν 3,7% και οι εισαγωγές 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αυξήθηκε για τρίτο συνεχή μήνα η βιομηχανική παραγωγή

Παράλληλα, η βιομηχανική παραγωγή στην ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης αυξήθηκε για τρίτο συνεχή μήνα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Destatis.

Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg. Τον προηγούμενο μήνα, η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία είχε αυξηθεί κατά 0,7%, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η αύξηση αποτελεί μία ακόμα ένδειξη πως η γερμανική οικονομία εμφανίζεται ανθεκτική απέναντι στις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, ενώ κύριος μοχλός της ανάπτυξης ήταν ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος κατέγραψε άνοδο 3,6% σε μηνιαία βάση.