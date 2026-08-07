Τι αναφέρει ο ΠΟΥ για τα υποψήφια εμβόλια για την αντιμετώπιση της νόσου Έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα

Η συνεχιζόμενη έξαρση της νόσου Έμπολα από τον ιό Μπουντιμπουγκιό στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα καθιστά επιβεβλημένη την ταχύτερη έγκριση εμβολίων.

Η συνεχιζόμενη έξαρση της νόσου Έμπολα από τον ιό Μπουντιμπουγκιό στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα καθιστά επιβεβλημένη την ταχύτερη έγκριση εμβολίων που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στη μάχη για την καταστολή της επιδημίας.

Σε αυτό το πλαίσιο το αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Africa CDC σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) εξετάζει τις συστάσεις για την χρήση εμβολίων που θα μπορούσαν να αποδεχθούν πολύτιμα όπλα για την καταστολή της επιδημίας.

Ήδη βρισκόμαστε στην τρίτη συνεδρίαση της Τεχνικής Συμβουλευτικής Ομάδας του ΠΟΥ για την Προτεραιοποίηση Υποψήφιων Εμβολίων (TAG-CVP), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου 2026, σχετικά με τα υποψήφια εμβόλια για την συνεχιζόμενη έξαρση της νόσου του ιού Bundibugyo (BVD) που προκαλείται από τον Orthoebolavirus bundibugyoense στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα.

Μετά από δύο προηγούμενες συναντήσεις τον Μάιο του 2026, η TAG-CVP συνεδρίασε εκ νέου για να εξετάσει νέα δεδομένα σχετικά με τις δυνατότητες διασταυρούμενης προστασίας έναντι του BDBV που παρέχεται από το αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά του Έμπολα Ervebo (rVSV-ZEBOV). Η έκθεση συνοψίζει στοιχεία από δημοσιευμένες, προδημοσιευμένες και αδημοσίευτες μελέτες, συμπεριλαμβανομένων νέων δεδομένων πρόκλησης από μη ανθρώπινα πρωτεύοντα και κουνάβια και ευρήματα εξουδετέρωσης ψευδοϊών, παράλληλα με τα καθιερωμένα κριτήρια της TAG-CVP για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της διαθεσιμότητας των υποψήφιων εμβολίων για χρήση σε περίπτωση επιδημίας.

Η έκθεση παρουσιάζει την ενημερωμένη σύσταση συναίνεσης της TAG-CVP ότι, σε περίπτωση συνεχιζόμενης απουσίας ενός ειδικού για τον BDBV εμβολίου έτοιμου για αξιολόγηση, το Ervebo θα πρέπει να δοθεί σε προτεραιότητα για ένταξη σε ερευνητική μελέτη Φάσης 3 στην τρέχουσα έξαρση, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη αξιολόγηση Φάσης 2, ενώ παράλληλα θα αφήνεται ανοιχτή η μεταγενέστερη ένταξη ενός ειδικού για τον BDBV υποψηφίου εμβολίου, εφόσον καταστεί διαθέσιμο.

Ουσιαστικά οι συνεδριάσεις αυτές στοχεύουν στο να επιταχυνθεί η έγκριση του πειραματικού εμβολίου Ervebo εφόσον δεν προχωρήσει η ανάπτυξη ενός ειδικού για τον ιό Μπουντιμπουγκιό εμβολίου.