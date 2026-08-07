Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Μπήτρος: Τροποποιήθηκε η συμφωνία εξυγίανσης θυγατρικής

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Μπήτρος: Τροποποιήθηκε η συμφωνία εξυγίανσης θυγατρικής
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Στη συμφωνία τροποποίησης συμβλήθηκαν όλα τα μέρη που είχαν συμβληθεί στην αρχική Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας, ως εγγυήτριας.

Σε τροποποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης της Μπήτρος Μεταλλουργική προχώρησε η Μπήτρος Συμμετοχική.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Μπήτρος Μεταλλουργική υπέγραψε στις 30/7/2026 με τους πιστωτές της συμφωνία για την τροποποίηση της Συμφωνίας Εξυγίανσης που είχε συναφθεί στις 29 Ιουλίου 2024.

Στη συμφωνία τροποποίησης συμβλήθηκαν όλα τα μέρη που είχαν συμβληθεί στην αρχική Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας, ως εγγυήτριας.

Η συμφωνία τροποποίησης κατατέθηκε την 31.07.2026, προς επικύρωσή της στο αρμόδιο Δικαστήριο

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η κατά 100% θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», την 30.07.2026, υπέγραψε με τους πιστωτές της συμφωνία τροποποίησης της με ημερομηνία 29.07.2024 Συμφωνίας Εξυγίανσής της.

Στη συμφωνία τροποποίησης συμβλήθηκαν όλα τα μέρη που είχαν συμβληθεί στην αρχική Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας, ως εγγυήτριας. Η συμφωνία τροποποίησης κατατέθηκε την 31.07.2026, προς επικύρωσή της στο αρμόδιο Δικαστήριο

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