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Σε υψηλό έξι ετών η ανεργία στη Γαλλία - Στο 8,3%

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Σε υψηλό έξι ετών η ανεργία στη Γαλλία - Στο 8,3%
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Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 62.000, φθάνοντας τα 2,7 εκατομμύρια άτομα.

Στα υψηλότερα επίπεδα από το γ' τρίμηνο του 2020 ανήλθε η ανεργία στη Γαλλία κατά το β' τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (INSEE).

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 8,3% στο β' τρίμηνο, αυξημένο κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν ηπιότερη αύξηση κατά 0,1%. Σε ετήσια βάση, η ανεργία ήταν αυξημένη κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 62.000, φθάνοντας τα 2,7 εκατομμύρια άτομα.

Σύμφωνα με την INSEE, η ανεργία αυξήθηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με την κατηγορία των νέων 15-24 ετών να παραμένει στην κορυφή με ποσοστό 21,6%, από 21,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Στην ηλικιακή ομάδα 25-49 ετών, η ανεργία αυξήθηκε στο 7,5% από 7,3%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Παρόμοια εικόνα και για την ηλικιακή ομάδα +50 ετών, καθώς το ποσοστό αυξήθηκε στο 5,5% από 5,2%, το υψηλότερο επίπεδο από το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Ανά φύλο, η ανεργία των ανδρών παρέμεινε αμετάβλητη στο 8,5%, το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας, ενώ η ανεργία των γυναικών αυξήθηκε στο 8,2% από 7,8%.

Παράλληλα, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών υποχώρησε στο 69,0% από 69,3%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε οριακά στο 75,4%, από το ιστορικό υψηλό 75,5%.

Τέλος, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων αυξήθηκε στο 2,1%, στα υψηλότερα επίπεδα από το β' τρίμηνο του 2022.

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Γαλλία
Ανεργία
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